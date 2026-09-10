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Мадяр: Европа е на кръстопът - или ще е сред лидерите, или ще се бори да оцелее

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Петер Мадяр, СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Европа е на кръстопът - или ще е сред лидерите или ще се бори да оцелее. Това заяви новият унгарски премиер  Петер Мадяр във фейсбук. 

"Европа е стигнала до кръстопът и нейните лидери трябва да решат дали общността иска просто да оцелее през следващото десетилетие, или да бъде сред лидерите", написа Мадяр. в кулоарите на срещата на високо равнище на Вишеградската четворка в Братислава.

Унгария обеща, че правителството на страната  ще бъде „конструктивен, честен и твърд партньор" по време на преговорите, които насърчават интересите на унгарските граждани и бизнеси.

„Унгария иска да види силни членове на ЕС, силна Централна Европа и преди всичко ЕС, по-силен от сега. Това изисква искрен диалог и поставяне на дневен ред на теми, които доминират живота на народа, а не разделящи идеологически въпроси. Унгария е готова", допълни Мадяр, цитиран от БТА.

Петер Мадяр, СНИМКА: личен профил във Фейсбук

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