Пилотът предупредил, че самолетът лети твърде бързо преди инцидента с 5 загинали в Маями

От аудиозаписа от пилотската кабина става ясно, че един от пилотите на борда на товарния самолет на Amazon Air, който излезе извън пистата в Маями и причини смъртта на пет души, е предупредил, че самолетът лети „твърде бързо" минути преди инцидента, съобщи "Дейли мейл".

Представители на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) публикуваха в сряда стенограма от аудиозаписа от пилотската кабина, която разкрива паническото състояние на пилота само минути преди катастрофата на 6 септември.

На записа се чува, че един от пилотите е дал команда за „повторен заход" в момента, в който самолетът е започнал кацането, в опит да прекъсне маневрата, а данните показват, че спирачките на самолета са били освободени и дроселите, включени само 15 секунди преди катастрофата, съобщи NTSB.

Пилотът е предупредил, че летят твърде бързо, за да извършат безопасно кацане, но паническият сигнал е дошъл твърде късно и самолетът се е разбил и е излязъл от пистата само пет секунди по-късно, посочи NTSB.

Самолетът се врязал в ограда и се блъснал в микробус, собственост на фирма за почистване на самолети, като при инцидента загинали и петимата работници, които били вътре. Жертвите са Роландо Алеман, Йоел Родригес Наранхо, Хулио С. Пинеда, Карлос Акоста Фахардо и Хавиеркис Рейес Кеведо.

Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) все още не е публикувал пълния аудиозапис, но в сряда съобщи, че пилотът „е направил допълнителни коментари относно превишената скорост на самолета през останалата част от записа" преди катастрофата.

По-рано тази седмица пилотите на борда на самолета бяха идентифицирани като Хайме Фелипе Силва Молина и Джоузеф Карол. Пилотите са оцелели, а председателката на NTSB Дженифър Хоменди заяви, че са били разпитани след изписването им от болницата. Те са с леки наранявания.

Съдържанието на разпитите им не е разкрито, а разследването на трагедията продължава.

Заради инцидента за известно време работата на летището беше преустановена. Закъснели са около 250 полета.

Самолетът е бил на 32 години, модел "Боинг 767". Първоначално той е бил предназначен да транспортира пътници и е бил използван от няколко авиокомпании. От 2015 г. е трансформиран в самолет за товарни полети и бил на авиокомпания „Прайм еър". Изпълнявал е полет от столицата на Пуерто Рико.