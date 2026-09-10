Крайнодесните националисти водят убедително в проучванията за предсрочни избори в Румъния

Крайнодясната националистическа партия „Алианс за обединение на румънците" (АУР) би спечелила с 39,7 процента на предсрочни парламентарни избори, ако вотът беше тази неделя, показва проучване на социологическа агенция ИНСКОП, проведено между 1 и 7 септември и публикувано в Интернет.

Доскорошните коалиционни партньори – Социалдемократическата и Национално-либералната партия се борят за второто място. В сравнение с предишно проучване, проведено през май, когато НЛП изпревари СДП за първи път от шест години насам, сега подреждането се е обърнало - социалдемократите са се върнали на втора позиция с 18,7 процента, следвани от НЛП с 16,3 на сто. Реформаторската дясноцентристка партия "Съюз за спасение на Румъния" би получила 9 процента, а Демократичният съюз на унгарците в Румъния - 5,5 на сто.

„Продължителната политическа криза води до свиване на електоралната подкрепа за партиите от бившата управляваща коалиция, като нито една от тях не надхвърля прага от 20 процента. Въпреки че НЛП отбеляза значителен ръст на подкрепата непосредствено след вота на недоверие, четирите месеца на служебно управление стопиха електоралния капитал, натрупан от либералите в този контекст, връщайки ги към нивата отпреди вота", отбелязва директорът на ИНСКОП Ремус Щефуряк.

Публикуваните днес данни показват още, че над 56 процента от анкетираните биха отишли със сигурност до урните, 17,8 на сто са категорични, че няма да гласуват, а 1,8 не знаят или не отговарят, съобщава БТА.

Румъния се намира в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция, включваща Социалдемократическата партия (СДП), Национално-либералната партия (НЛП), „Съюз за спасение на Румъния" (ССР), Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) и групата на националните малцинства, се разпадна в края на април. Впоследствие социалдемократите инициираха вот на недоверие съвместно с крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците (АУР), който доведе до сваляне на правителството. Към момента в Румъния няма официално насрочена дата за предсрочни парламентарни избори, тъй като партиите все още се опитват да избегнат този сценарий чрез преговори за ново правителствоето на кабинета на премиера Илие Боложан в началото на май.

В момента правителството на Боложан работи с ограничени правомощия, а Румъния е в очакване на поредна номинация за нов кандидат за министър-председател.

Нито социалдемократите, нито другите три дясноцентристки партии (НЛП, ССР и ДСУР) не разполагат с парламентарно мнозинство, което да гарантира встъпване в длъжност на предложено от тях правителство, отбелязват местните медии.