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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23538089 www.24chasa.bg

Кремъл: Ще продължим да унищожаваме кораби с боеприпаси за украинската армия

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Кораб. СНИМКА: Пиксабей

Русия ще продължи да унищожаваме кораби, които пренасят  боеприпаси за украинската арамия, заяви Кремъл в отговор на въпрос за евентуален мораториум върху атаките срещу плавателни съдове в Черно море, съобщи Ройтерс.

През последните седмици както Украйна, така и Русия засилиха ударите срещу търговски кораби, което доведе до повишаване на цените на зърното в световен мащаб, припомня БТА.

Русия и преди е отхвърляла идеята за прекратяване на огъня в Черно море, определяйки подобна мярка като „половинчато решение".

Кораб. СНИМКА: Пиксабей

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