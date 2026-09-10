Кремъл: Ще продължим да унищожаваме кораби с боеприпаси за украинската армия

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Русия ще продължи да унищожаваме кораби, които пренасят боеприпаси за украинската арамия, заяви Кремъл в отговор на въпрос за евентуален мораториум върху атаките срещу плавателни съдове в Черно море, съобщи Ройтерс.

През последните седмици както Украйна, така и Русия засилиха ударите срещу търговски кораби, което доведе до повишаване на цените на зърното в световен мащаб, припомня БТА.

Русия и преди е отхвърляла идеята за прекратяване на огъня в Черно море, определяйки подобна мярка като „половинчато решение".