Съдят британец, предоставял информация за фабрики за дронове на руското разузнаване

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Съдят британец, който предоставял информация за фабрики за дронове на руското разузнаване и предлагал да извърши саботажи.

31-годишният заподозрян Джошуа Камидж е обвинен в подпомагане на чужда разузнавателна служба и подготовка на саботажи, след като се е свързал с "Доброволческия корпус на ГРУ", който според прокуратурата се контролира от руското военно разузнаване - ГРУ.

В своята пледоария пред Уестминстърския съд прокурорът Уорън Станиър заяви, че Камидж е обвинен в предаване на информация за четири фабрики за дронове близо до дома му в Суиндън, Западна Англия, и в това, че е предложил да извърши саботажи срещу тях, съобщават Ройтерс и БТА.

Според прокуратурата той също така е изпробвал устройство за заглушаване на безжичен интернет и е извършил разузнавателни дейности.

Камидж не пледира нито невинен, нито виновен, но Станиър каза, че по време на разпитите в полицията той упорито е отричал обвиненията и е уверявал, че не планирал никакви саботажи.

Руското посолство в Лондон засега не е коментирало случая.

Станиър каза пред съда, че Камидж, който бе арестуван миналата седмица в Суиндън от полицията за борба с тероризма, е осъществявал контакт между 28 август и 3 септември с друг британски гражданин, който е заминал за Русия, за да се бие на нейна страна във войната в Украйна.

"Тема на тези разговори са били местонахождението във Великобритания на фабриките, в които се произвеждат дронове, и саботажи срещу тях", добави прокурорът.

Той каза още, че други разговори на Камидж с негова бивша приятелка и близък колега показват, че обвиняемият е действал по поръчение на руското разузнаване.

Камидж беше оставен в предварителния арест и ще се изправи пред лондонския съд "Олд Бейли" на 25 септември.