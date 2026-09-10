240 милиона американци чакат по 5 хил. долара от Тръмп при победа на републиканците за Конгреса

Правителството ще трябва да извади $ 1,2 трилиона, за да изпълни предизборното обещание на президента

Доналд Тръмп обеща да изпрати чек на стойност 5000 долара на всеки възрастен американец, ако Републиканската партия запази мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември. Жестът предизвика много въпроси и противоречия.

В реч на събитие на Републиканската партия в Далас американският лидер не даде много подробности за офертата, която вече бе наречена “дивидентът на Тръмп”, но каза, че парите

ще трябва да

бъдат похарчени

на родна земя,

а не в чужбина. Той не обясни как ще се прилага това правило, нито откъде Министерството на финансите ще осигури парите. Вместо това обяви: “Ако републиканците спечелят, вие печелите с нас”.

Обещанието на Тръмп би струвало на правителството приблизително 1,2 трилиона долара. Според последните подробни данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ към момента на президентските избори през 2024 г. са живеели около 240 милиона пълнолетни граждани, включително 174 милиона регистрирани избиратели, пише “Евронюз”. Ограничаването на плащането до регистрирани избиратели би струвало около 870 милиарда долара. Същевременно целият бюджет на Пентагона за 2026 г. е в размер на $ 961 милиарда.

Подобно раздаване на средства обикновено трябва да бъде одобрено от Конгреса, чието съгласие Тръмп често не е искал и което не би могъл да се надява да получи без републиканския контрол над двете камари. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс пък свърза плана с приходите, които Тръмп е събрал за правителството чрез тарифи.

“Това, за което говори президентът, е по същество дивидент за американските работници”, каза Ванс, допълвайки, че не смята това за спорна идея.

Според Министерството на финансите на САЩ правителството очаква да събере около 406 милиарда долара мита през фискалната 2026 година. Това включва всички мита, не само тарифите, въведени от Белия дом.

“Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на САЩ – благодарение на нашата огромна сила и икономически успех, ще разпределя дивидент от 5000 долара за всеки пълнолетен гражданин на САЩ”, бяха думите на Тръмп.

Обещанието на американския лидер повдига и въпроса за законността на действията му. “Не е ясно дали е законно да се дава подобно обещание, защото е против закона да се опитвате да предлагате плащане на някого, за да повлияете на начина, по който ще гласуват”, каза редакторът на Би Би Си за Северна Америка Сара Смит. Тя обаче добави, че президентът “може да каже, че това е предизборно обещание, а не предизборен подкуп”.

Някои експерти дори смятат, че обещанието, дадено от Тръмп, може да се разглежда като идея за намаляване на данъците, което е законно.

“Предложението би било законно, защото плащането би било достъпно независимо от това как някой е гласувал - или дали изобщо е гласувал”, смята адвокатът Джон Дей, базиран в Ню Мексико.

Експерти разясняват и какво значи обещанието на американския лидер за гражданите. Средните разходи на домакинствата в САЩ са били 78 535 долара през 2024 г., или 6545 долара на месец според данни на Бюрото по трудова статистика на страната. Ако двама възрастни, споделящи жилище, получат по 5000 долара, общото им плащане от 10 000 долара

би покрило около

11 месеца общи

разходи за храна

на средностатистическо домакинство или около 18 месеца разходи за хранителни стоки. Тези изчисления използват данни за разходите за 2024 г., коригирани заради увеличението на потребителските цени с 6,45% до юли 2026 г.

Жилищата са били най-големият разход за американците, представляващ 33,4% от средния бюджет на семейство. Домакинствата са похарчили 26 266 долара за жилище през 2024 г., което се равнява на около 27 960 долара по цени от юли 2026 г. Следователно две вноски от 5000 долара биха покрили малко над 4 месеца средни разходи за жилище.

Комбинираното плащане би могло да покрие и около осем и половина месеца средни транспортни разходи, или парите за 18 месеца за здравеопазване.

“Ще подготвя законопроект, за да можем да приемем дивидента на Тръмп веднага след изборите. Защото републиканците (и Америка) ще спечелят!”, написа републиканският сенатор Бърни Морено от Охайо в X.

На същото събитие в Далас обаче Тръмп отправи и предупреждение, описвайки апокалиптична визия какво би се случило, ако Републиканската партия бъде пометена от вълна от подкрепа за демократите. А според анкетите това е напълно възможно.

“Ако ние загубим, вие ще загубите границата си,

ще загубите

данъчните си

облекчения,

ще загубите безопасността и сигурността си, ще загубите богатството си. Страната ни преминава през ад, точно както само преди две години”, предупреди той.

