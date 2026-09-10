Арестуваният за саботажи в Германия имал списък с над 160 потенциални цели

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Заподозреният за саботажи в Германия имал списък с над 160 потенциални цели.

В кемпер ана мъжа е открит тефтер със списък и бележки за над 160 обекта, които вече са били или биха могли да станат цели на подобни действия, съобщиха германските власти, цитирани от ДПА.

"Не само заловихме предполагаемия извършител на атаките, но вероятно успяхме и да предотвратим нови", заяви министърът на вътрешните работи на провинция Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл пред комисията по вътрешни работи на местния парламент.

Германската полиция задържа във вторник 48-годишен мъж, заподозрян в извършването на серия от саботажи срещу националната електропреносна мрежа. Той бе издирван в цяла Европа.

По думите на Ройл заподозреният е посочил пред съдия още седем места, за които твърди, че е използвал за съхранение на материали. На три от тях полицията вече е открила доказателства, а информацията за останалите се проверява. В момента мъжът съдейства на служителите на реда, като ги отвежда на различните места, съобщава БТА.

В операцията по разследването и издирването на заподозрения са участвали над 1700 полицейски служители от Северен Рейн-Вестфалия - най-многолюдната германска провинция.

Мъжът в крайна сметка е бил открит във вторник сутринта от двама служители на пътната полиция. В района на Вайсвайлер те забелязали край селски път утъпкана трева, която водела на около 200 метра навътре в храстите.