Арестуваха мъж и жена в Лондон, подготвяли покушения в полза на Иран

Мъж и жена бяха арестувани в Лондон като част от разследване по подозрения за извършването на престъпления, свързани с Иран. Арестите бяха извършени въз основа на Закона за националната сигурност, съобщи днес британската полиция, цитирана от Ройтерс.

Столичната полиция в Лондон заяви, че 42-годишен мъж и 60-годишна жена са били арестувани вчера по подозрения за сътрудничество с чуждестранна разузнавателна служба. И двамата бяха освободени впоследствие под гаранция до края на следващия месец.

Полицията уточни, че разследването "не е свързано с никой от инцидентите или атаките по-рано тази година, които бяха насочени към мероприятия и сгради на еврейската и иранската общност в Лондон".

Между март и май месец тази година беше наблюдавана вълна от прояви и инциденти, насочени срещу еврейската общност в Лондон или срещу обекти, свързани с Иран. Една от тези прояви беше палежът на линейки на еврейската общност, последвана от атака срещу синагога, медийната организация "Иран Интернешънъл", както и срещу мемориална стена, посветена на убитите от режима на Ислямската република, припомня Ройтерс, цитира БТА.