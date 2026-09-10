Семейство с две малки момиченца е убито при израелски удар в Газа

Семейство с две малки деца е убито при поредния израелски удар в Газа, въпреки че формално примирието продължава.

Мъж, съпругата му и двете им дъщери на 8 и 12 години са били убити при израелски въздушен удар по къщата им в северната част на ивицата Газа, съобщиха местните здравни власти, цитирани от Ройтерс.

През последните два дни израелската армия засили атаките си срещу ивицата Газа.

Израелската армия заяви, че цел на удара е била "военна структура", а сред убитите е Муамен Ахмед, когото тя определи като боец, участвал пряко в сражения срещу израелските сили и напоследък подготвял "терористични нападения" срещу тях. В изявлението не се споменава за загинали жена и две деца. Здравни служители и близки на Ахмед потвърдиха смъртта му, но не коментираха твърденията за дейността му.

Съседът на семейството Зухаир ал Хайсами разказа, че домът им е бил поразен около 2:00 ч. през нощта, докато всички са спели. "Няма никакво примирие. Не минава и ден без загинали или ранени", каза той, цитиран от БТА.

Подкрепеното от САЩ примирие от октомври 2025 г. прекрати мащабните бойни действия, но израелските удари продължават, а напредъкът към трайно мирно споразумение остава ограничен. "Хамас" обвинява Израел, че нарушава примирието и възпрепятства изпълнението на по-широкия план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта, предвиждащ изтегляне на израелските сили от ивицата Газа и разоръжаване на групировката. Израел от своя страна твърди, че "Хамас" нарушава договореностите.

По данни на здравните власти в Газа повече от 1300 палестинци, предимно цивилни, са били убити след влизането на примирието в сила. Израелската армия съобщава за четирима загинали нейни войници за същия период.

През последните два дни израелските сили са поразили най-малко шест жилищни сгради в различни части на ивицата Газа, съобщиха жители и медици. Ударите са причинили щети и на съседни домове и палаткови лагери и са принудили много семейства да напуснат тези райони. Според местни жители в някои случаи собственици или съседи са получили предупреждение от израелската армия да се евакуират малко преди атаките.

Израелската армия заяви, че вчера е унищожила три оръжейни склада на "Хамас", а ден по-рано израелските сили съобщиха за ликвидирането на още три склада, използвани от "Хамас" и "Ислямски джихад".

Директорът на медийната служба на управляваното от "Хамас" правителство в Газа Исмаил ал Тауабта отхвърли твърденията и заяви, че мишена на Израел са "цивилните и техните домове".