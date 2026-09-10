Джордж Буш-младши представя своя изложба с картини, посветени на атентатите от 11 септември

Бившият президент на САЩ Джордж Буш-младши представя изложба с картини, посветени а атентатите от 11 септември 2001 г. Републиканецът по това време беше президент на САЩ. Сега той представя изложба със свои картини, вдъхновени от тези трагични събития в президентския музей, намиращ се в Далас в щата Тексас, съобщава Франс прес.

Експозицията е озаглавена „Да си спомним за 11 септември" и включва 16 картини. Те запечатват конкретни сцени от миговете, часовете и дните след събитията от 11 септември 2001 г., разтърсили страната и света. На половината от картините Буш-младши е нарисувал себе си в момента, в който научава за врязването на втори самолет в Южната кула на Световния търговски център в Ню Йорк, или пък насред пожарникарите в Ню Йорк, или пък как произнася реч в катедралата на Вашингтон. На други картини акцентът е поставен върху американското знаме, носено от спасителите, или развяващо се пред поразения частично в атентатите Пентагон, или едва забележимо видимо насред ужаса в атакувания Манхатън. Някои картини се фокусират върху пожарникарите, които бяха на първа линия в спасително-издирвателните операции и дадоха много жертви в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк.

Посетители на изложбата казват, че за тях е разтърсващо да гледат картините на един бивш президент, станал свидетел на атентатите в САЩ отпреди 25 години и че от тези платна те добиват много по-добра представа за събитията от 11 септември 2001 г., отколкото от сухи разкази, съобщава БТА.

Джордж Буш-младши навърши 80 години през юли. Той беше начело на САЩ от осем месеца, когато бяха извършени терористичните актове в Ню Йорк и Вашингтон.

Буш-младши започва да рисува през 2012 г., три години след като приключва вторият му президентски мандат. Той казва, че се е вдъхновил от есето на Уинстън Чърчил, озаглавено „Рисуването като развлечение".

Буш-младши вече представи няколко изложби, вдъхновени от ветерани от американската армия и от американци с имигрантски произход.