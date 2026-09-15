Защо се провали руската алтернатива на Starlink

Ударите на Украйна бавят руските планове за сателитна комуникационна система от спътници

През юни руски военни се оплакаха на президента Владимир Путин, че украинските въоръжени сили използват тежки дронове, управлявани от сателитната система Starlink, за доставка на товари.

До февруари руските въоръжени сили също използваха, макар и контрабандно, антени от компанията на Илон Мъск. По искане на украинското ръководство обаче Starlink деактивира тези устройства. Путин увери, че Русия вече има подобна система. Вероятно е имал предвид нискоорбиталната сателитна констелация "Рассвет" (на български "Изгрев", американците му казват Rassvet). Подобно на Starlink тя е предназначена за разпространение на високоскоростен интернет.

Първата голяма група от тези устройства беше изстреляна в орбита през пролетта. А през 2027 г., когато се очаква броят им да достигне няколкостотин, ръководителите на проекта обещават да започнат търговска експлоатация.

Сателитните комуникации, тоест връзката чрез ретранслатор в космоса, може да се осигури по няколко начина. Най-популярен през втората половина на 20-ти век е използването на такъв ретранслатор в геостационарна орбита. В този случай спътникът се поставя в кръгова екваториална орбита на височина малко под 36 000 километра. Там орбиталната скорост на спътника съответства на дневната ротация на Земята. Следователно от гледна точка на наблюдател на Земята, спътникът "рее" в небето на едно и също място.

Това е много удобно. Ретранслатор в геостационарна орбита може да приема и предава сигнал до почти всяка точка в полукълбото, над което се намира спътникът. Има обаче и недостатъци:

- за изстрелване в геостационарна орбита са необходими по-мощни ракети-носители;

- голямото разстояние създава значително забавяне на сигнала;

- необходими са по-мощни предаватели и по-големи антени, което означава, че необходимата площ и маса на слънчевите панели се увеличават;

- накрая геостационарната орбита е с ограничен ресурс: броят на спътниците, които могат да бъдат разположени там, е ограничен.

Основните клиенти на търговските космически комуникационни системи през втората половина на 20-ти век обаче са телевизионните оператори и забавянето на сигнала не е било толкова критично за тях.

Вторият начин за осигуряване на космически комуникации е изстрелването на ретранслатор в ниска орбита, на височина приблизително 400-500 километра или на разстояние 100 пъти по-кратко. Това на практика елиминира латентността на предаване на сигнала, премахва нуждата от мощни предаватели и позволява спътникът да бъде по-лек и по-евтин, като се изстрелва в орбита с лека ракета. Както Starlink, така и Rassvet принадлежат към класа на нискоорбиталните комуникационни спътници.

Има и недостатъци: за да се осигури постоянна комуникация, е необходим не един, а много спътници. Колкото по-ниска е орбитата, толкова повече са необходими, така че поне един спътник да е в небето над всяка точка по всяко време.

Спътниците в ниска орбита постепенно се забавят и деорбитират, така че съзвездието трябва постоянно да се попълва. Сателит в ниска орбита се движи много бързо по небето, което изисква антената на земята да "завърти главата си много бързо. Следователно, наземните терминали са базирани на фазирана антенна решетка.

Този тип антена може да завърта лъча не механично, а чрез контролиране на смущенията. Първите нискоорбитални съзвездия бяха създадени за сателитна телефония - Iridium, а по-късно GlobalStar. И двата проекта фалираха, когато скъпите сателитни телефони се оказаха неконкурентоспособни на фона на широкото разпространение на наземната клетъчна телефония.

Но и двете компании се възстановиха от кризата и продължават да работят. По-конкретно Iridium напълно обнови своето съзвездие, а GlobalStar предоставя на Apple възможността да предава SOS сигнали чрез сателит.

През 2015 г. руската държавна компания "Роскосмос" подписа договор за изстрелване на спътници за OneWeb, европейска компания с нискоорбитална сателитна комуникационна система, която би могла да се счита за наследник на Starlink, ако историята й не беше предшествала проекта на Илон Мъск през 2012 г.

Системата OneWeb се състои от повече от 600 спътника в орбита на височина 1200 километра и предоставя на клиентите телефония и високоскоростен интернет достъп. Основателят на компанията Грегъри Уайлър дори преговаря с Мъск за използването на неговите ракети за изстрелвания, но той избра да построи своя собствена, много по-обемна система.

В крайна сметка "Роскосмос" става основен превозвач за OneWeb. От февруари 2019 г. до февруари 2022 г. руски ракети-носители изстрелват 648 спътника в орбита. И изглежда логично да предложи услугите си на руски граждани. За тази цел през 2017 г. OneWeb създава съвместно предприятие с руската компания за сателитни комуникации Gonets, за да работи в страната - OneWeb LLC.

Държавната комисия по радиочестоти (ДКЧР) обаче отказа да й предостави правата за използване на необходимите честоти. Решението беше обяснено с факта, че честотите са били предназначени за друга руска сателитна комуникационна система - Express-RV.

А през 2018 г. ФСБ се противопостави на проекта, заявявайки, че системата представлява заплаха за националната сигурност. В крайна сметка, през 2020 г. OneWeb се оттегли от проекта Gonets, а през март 2022 г. "Роскосмос" отказа да изстреля спътниците на системата без гаранции, че те няма да бъдат използвани от военните. В резултат на това останалите 36 спътника останаха в Байконур, а Държавната дума забрани вноса на чуждестранно сателитно интернет оборудване в Русия.

След като Efir изчезна от космическата програма, нишата за проект, който би могъл да осигури широколентов достъп до интернет, се освободи. И частна компания, която никога преди не е работила по подобни проекти, реши да поеме контрола. Това е рядко срещано явление в руската практика, където участието на бизнеса в космически дейности все още е доста необичайно.

Изключение направи проект, който се появи в системата на MegaFon. През октомври 2020 г. мобилният оператор обяви, че създава компания, която ще "се занимава с изследвания в използването на нискоорбитални сателитни системи за осигуряване на високоскоростно предаване на данни". По това време MegaFon беше единственият инвеститор в проекта и планираше да инвестира шест милиарда рубли.

Екипът зад MegaFon 1440, по-късно преименуван на "Бюро 1440", се състоеше от топ мениджъри на Yadro, специалисти от самия оператор и групата USM Telecom на Алишер Усманов. През 2021 г. компанията получи разрешение за използване на радиочестоти от Държавната комисия по радиочестоти.

Какво е важно да знаем за "Бюро 1440" и колко струва на Русия създаването на собствен Starlink

Както бе споменато по-горе, компанията първоначално се е казвала MegaFon 1440 и е основана от мобилния оператор със същото име, който е инвестирал шест милиарда рубли. През 2021 г. VTB инвестира два милиарда рубли в проекта, като получи 15% дял в замяна.

През юни 2022 г. холдингът USM на Алишер Усманов продава ИТ компанията ICS Holding на нейния директор Антон Черепенников (той почина от инфаркт на 22 юли 2023 г. на 40-годишна възраст). MegaFon 1440 става част от неговите активи.

Компанията променя името си на "Бюро 1440". Нейни съсобственици са ICS Holding, VTB и трима топ мениджъри, включително директорът на компанията Алексей Шелобков. През август същата година обаче всички те подават оставка като основатели.

В резултат на това, според регистъра на юридическите лица, основателите на Бюро 1440 са пет физически лица, които "желаят да скрият самоличността си в съответствие с Федерален закон №129". Този закон позволява подобно поведение, ако компанията може да бъде обект на санкции.

Шелобков остава ръководител на "Бюро 1440". Той съчетава тази роля с управлението на сестринските му компании, Ядро (известна, по-специално, с доставката на TSPU (системи за блокиране на интернет)) и ICS Holding.

"Бюро 1440" сега получава финансиране за разполагането на своята спътникова констелация от федералния бюджет, като част от федералния проект "Икономика на данните и цифрова трансформация на държавата" за периода 2025-2030 г., одобрен от правителството през 2026 г.

Един от разделите на този проект е "Създаване на нискоорбитална спътникова система за осигуряване на високоскоростен достъп до интернет в цяла Русия, включително на мобилни устройства". Според документа, до 2030 г. за тази задача ще бъдат изразходвани 431,9 милиарда рубли, от които 329 милиарда ще дойдат от самото Бюро 1440.

През 2025 г. компанията планира да отдели 101 милиарда рубли за проектиране и разработване на спътници и 27 милиарда от бюджета за изстрелвания. Очакваше се "Бюро 1440" да увеличи наличността до 156 спътника до края на 2026 г., до 292 през 2027 г. и до 383 до 2030 г.

Междувременно, в интервю за уебсайта Habr заместник-изпълнителният директор на компанията по бизнеса и продуктите Дмитрий Агафонов заяви, че ако търсенето се увеличи, системата може да нарасне до 924 спътника.

"Бюро 1440" все още не е постигнало рентабилност. През 2024 г. компанията е отчела нетна загуба от 3,4 милиарда рубли.

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Втората партида руски спътници Rassvet не успя да достигне необходимата височина в космоса. Това е пореден неуспех за Москва в опитите й бързо да създаде своя собствена алтернатива на Starlink.

"РБК-Украйна" съобщи това, позовавайки се на доклад на Института за изследване на войната (ISW). Нито един от тези сателити не достига предвидената си дестинация.

Въпросната втора партида от 16 спътника е изстреляна на 19 юли. Към 31 август нито един не е достигнал планираната работна височина от 550 километра според сателитния тракер N2YO.

Повечето от спътниците се озовават на височина от 300 до 400 километра - значително по-ниско от планираните 870 километра. Някои от тях губят орбита, а поне два се насочват към повторно влизане в земната атмосфера. Проблемът е, че колкото по-ниско лети спътникът, толкова по-кратък е оперативният му живот. На ниска височина спътникът изпитва по-голямо атмосферно съпротивление, което изразходва горивото му по-бързо.

От първата партида, изстреляна на 24 март, 12 от 16 спътника достигат необходимата височина. Към края на август те все още се задържат на 550 км.

Тези 12 спътника осигуряват на руските войски до час и половина комуникация с наземни терминали два пъти дневно над украинска територия.

Защо Русия бърза с разполагането

Русия загуби достъп до комуникациите на Starlink на 1 февруари. Ето защо тя разчиташе на собствената си система Rassvet и вероятно ускори нейното разработване.

Провалът на втората партида показва, че Москва не е била подготвена за толкова бързо разполагане. Следователно се очакват по-нататъшни забавяния в близко бъдеще.

Съществуващата система обаче все още представлява заплаха за Украйна. Тя позволява на руските войски да насочват по-точно дистанционно управлявани дронове дори през кратките прозорци, когато са налични спътникови комуникации.

От колко още спътника се нуждае Русия?

Аерокосмическата компания "Бюро 1440", която разработва Rassvet, обяви планове за провеждане на още десетки изстрелвания и добавяне на стотици нови спътници. Русия се нуждае от поне 200 до 300 работещи спътника за стабилна 24/7 комуникация над Украйна, но е малко вероятно да постигне това бързо. Причината е недостиг на ракети-носители.

Русия използва скъпата и оскъдна ракета "Союз-2.1б" за изстрелвания. От 2022 г. насам са извършени само шест до осем изстрелвания на тази ракета. С тези темпове Русия ще може да изведе в орбита максимум 128 спътника за четири години. Към август 2026 г. само 37,5% от изстреляните спътници Rassvet са достигнали стабилни оперативни височини, защото Украйна ограничава производството и изстрелванията. Нейните въоръжени сили сили атакуваха ракетно-космическия център "Прогрес" в нощта на 15 август, където се произвеждат ракети-носители тип ДСоюзУ.

На 23 август Украйна също се опита да удари космодрума "Плесецк", два дни преди оттам да бъде изстреляна ракета "Союз-2.1б", носеща спътника ГЛОНАСС-К1 за руския еквивалент на GPS. Именно от Плесецк Русия изстреля и двете партиди спътници Rassvet. Следователно, ударите по това съоръжение биха могли да застрашат не само производството на ракети, но и способността на Русия да изстрелва нови спътници.

Коментаторите отбелязват зависимостта на проекта от вносни компоненти. През 2025 г. "Бюро 1440" е похарчило близо 68 милиона долара за чуждестранни поръчки, значителна част от които са за Китай.

Русия никога не е разработвала свои собствени радиационно-устойчиви микрочипове: обявените търгове за тяхното разработване не са получили нито една оферта.