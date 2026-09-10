Задържаха двама лекари след смъртта на Йоргос Мазонакис

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Двамата лекари от частния медицински кабинет в атинския квартал Колонаки, където Йоргос Мазонакис е бил подложен на терапия преди смъртта си, са задържани от гръцката полиция.

Предстои компетентните органи да установят дали действията или евентуални пропуски на медицинския екип са свързани с фаталния край.

Разследващите са открили противоречия в показанията на лекарката относно часа, в който певецът е пристигнал в кабинета. Първоначално тя заявила, че Мазонакис е дошъл около 16:30 часа. Събраните до момента данни обаче сочат, че той се е намирал в лечебното заведение още от 13:00 часа.

Изяснява се какво точно се е случило през този период, каква процедура е била извършена и как е било проследявано състоянието на певеца.

Според първоначалните информации апаратът, използван при терапията, е работил приблизително 45 минути. Разследващите проверяват дали процедурата е проведена съгласно медицинските изисквания, какви показатели са били наблюдавани и дали е реагирано своевременно при влошаването на състоянието на Мазонакис.

Очаква се да бъдат анализирани медицинската документация, записите от апаратурата и веществата, използвани по време на процедурата. От значение ще бъдат и резултатите от съдебномедицинските изследвания, които трябва да покажат точната причина за смъртта и дали съществува пряка връзка между терапията и фаталния инцидент.

Междувременно семейството на Йоргос Мазонакис е назначило свой технически консултант. Той ще следи хода на разследването и ще участва от името на близките при анализа на медицинските и съдебномедицинските данни.

Задържането на двамата лекари е част от продължаващото разследване. Предстои те да дадат обяснения пред компетентните органи, които ще решат какви ще бъдат следващите процесуални действия.

Очаква се в близките часове да бъдат оповестени допълнителни подробности по случая.