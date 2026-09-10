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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23539805 www.24chasa.bg

"Уолстрийт Джърнъл": Иран произвежда нови балистични ракети под земята

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Иран Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иран е възобновил производството на балистични ракети от налични компоненти, а работните дейности се извършват в подземни съоръжения, пише днес американският в. "Уолстрийт Джърнъл", като се позовава на официални представители от САЩ и от длъжностни лица в държави от Близкия изток.

Ракетите се произвеждат в по-ограничени количества, отколкото преди войната, допълва американският ежедневник, цитиран от БТА. 

Иранските въоръжени сили са готови да предприемат „светкавични настъпления“ в защита на страната в конфликта със САЩ, заяви по-рано иранското военно ръководство, цитирано от ДПА. 

„Днес сме в състояние бързо да достигнем до всяка точка на страната и да унищожим врага, независимо от обстановката, в която се намира“, заяви командирът на сухопътните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Хасан Хасанзаде в района около столицата Техеран.

Иран

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