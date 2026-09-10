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Прокуратурата в Хага иска 6 г. затвор за бившия косовски президент Хашим Тачи

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Хашим Тачи КАДЪР: Екс/@NationalIndNews

Прокуратурата към Специалния съд за Косово в Хага днес поиска шест години затвор за бившия президент на Косово Хашим Тачи за възпрепятстване на правосъдието, съобщава сайтът "Болкън инсайт". Това става само няколко дни преди обявяване на присъдата по друго дело, по което Хашим Тачи е обвинен във военни престъпления.

Бившият президент на Косово е съден заедно с още четирима обвиняеми за възпрепятстване на правосъдието заради предполагами намеси по отношение на свидетели по делото срещу него за военни престъпления, пише БТА. 

Процесът за възпрепятстване на правосъдието започна в края на февруари т.г., като за обвиняеми са привлечени също бившият командир на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК) Исни Киляй, бившият ръководител на Косовската разузнавателна агенция (AKI) Башким Смакай, бившият боец от АОК Фадил Фазлиу и бившият правосъден министър на Косово Хайредин Кучи. 

Според прокурорите Тачи, Киляй, Смакай, Фазлиу и Кучи са се опитали да повлияят върху показанията на свидетели по другото дело, по което Хашим Тачи и още трима бивши командири на АОК са обвинени във военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Тачи и останалите обвиняеми отричат това.

"Прокуратурата иска налагане на девет месеца затвор за (Хайредин) Кучи, три години затвор за (Фадил) Фазлиу, три години затвор за (Исни) Киляй, три години затвор за (Башким) Смакай и шест години затвор за Тачи", заяви днес прокурор Джошуа Хафец по време на заключителните пледоарии.

Хафец посочи, че прокуратурата иска шестте години затвор за Тачи да бъдат изтърпени отделно от каквато и да е друга присъда, която може да бъде наложена по обвиненията във военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Присъдата по другото дело предстои да бъде обявена на 16 септември, отбелязва сайтът.

Хашим Тачи КАДЪР: Екс/@NationalIndNews

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