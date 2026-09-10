ЕК предложи стратегия за развитие на отдалечените региони

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Европейската комисия представи днес нова стратегия за подкрепа на отдалечените региони на Европейския съюз, които изпитват икономически и социални затруднения въпреки стратегическото си географско положение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Сред тези територии са португалският архипелаг Мадейра и испанските Канарски острови, които се намират по-близо до африканския бряг, отколкото до континентална Европа, както и френските отвъдморски територии, разположени на хиляди километри от Европа в Тихия океан.

„Адаптираме правилата си, за да разгърнем потенциала на тези региони и да превърнем особеностите им в предимство както за тях, така и за цяла Европа“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при представянето на новата стратегия.

Целта е регионите да получат по-добра подкрепа и да разгърнат по-пълно потенциала си за икономическо и социално развитие. Според ЕК жителите на тези региони трябва да могат по-добре да се възползват от специфичните възможности, които им предоставя местната среда.

Стратегията предвижда повишаване на конкурентоспособността на тези територии и улесняване на достъпа им до единния пазар на ЕС.

Според ЕК има значителен потенциал в области като възобновяемата енергия, научните изследвания и космическите технологии. Брюксел иска също да помогне на регионите да се адаптират по-добре към климатичните промени и да се справят с екологичните предизвикателства.

Сред останалите цели са насърчаването на заетостта и социалното приобщаване, подобряването на достъпа до образование и намаляването на бедността.

Най-отдалечените региони на Европейския съюз са отвъдморските Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен, които са под управлението на Франция, Азорските острови и Мадейра, които са част от Португалия и Канарските острови, които принадлежат на Испания.

Деветте отдалечени региона имат стратегическо значение, тъй като са разположени в Атлантическия и Индийския океан, Карибския басейн и Южна Америка, осигурявайки на ЕС присъствие на три континента.