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Един загинал и шестима ранени при украинска атака в Белгородска област

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КАДЪР: Екс/@anno1540

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да атакуват територията на руската Белгородска област, като в резултат на поредните им удари днес загина един цивилен, а още 6 души бяха ранени, съобщи оперативният щаб на областта в приложението Макс, цитиран от ТАСС.

„При поредните атаки на ВСУ един човек загина, а още 6 души са ранени“, се казва в съобщението, цитирано от БТА. 

В резултат от взривяването на дрон в предприятие в град Нови Оскол загина мъж, а още един, който получи рани от осколки по лицето, ръцете, предмишниците и корема се транспортира от екип на спешна помощ към областната болница.

"На жена с травма на слуха лекарите оказаха помощ на място, но тя отказа да бъде превозена до болница. Третият пострадал с множество рани от осколки се обърна към централната областна болница в Чернянка", добавиха от оперативния щаб, като отбелязаха, че вследствие на взрива са се възпламенили складово помещение и автомобил, които са били изгасени.

В Грайворонски окръг в резултат на атака с дрон е пострадал мъж, който е получил множество рани от осколки по тялото си. На пострадалия се оказва помощ в областната болница, като според лекарите състоянието му е тежко.

Във Валуйски окръг при атака с дрон срещу товарен автомобил са били ранени двама души, които са получили рани от осколки. Единият от ранените е в тежко състояние.

КАДЪР: Екс/@anno1540

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