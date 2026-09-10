Външно: Стачки на превозвачи от Сърбия и Босна и Херцеговина ще блокират ГКПП-та

За 14 септември са планирани стачни действия на международни превозвачи и тежкотоварни автомобили от Република Сърбия и Босна и Херцеговина, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Очаква се към стачните действия да се присъединят и превозвачи от Черна гора и Република Северна Македония. Планира се да бъдат блокирани всички входно-изходни терминали за тежкотоварен транспорт на сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на териториите на посочените страни, в т.ч. ГКПП, граничещи с държави-членки на Шенгенското пространство, включително България.

МВнР препоръчва на българските граждани, особено шофьорите на тежкотоварни автомобили, планиращи пътувания или преминаване през териториите на Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и/или Черна гора, да се информират предварително за актуалното състояние на трафика за съответните държави. Оттам съветват още международните превозвачи и водачите на МПС при възможност да планират обходни маршрути.

При необходимост от съдействие, българските граждани могат да се обръщат към дипломатическите или консулските представителства на България в Сърбия, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония и Черна гора.

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.