Германската полиция провери заплаха до сградата на украинското консулство в Дюселдорф

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската полиция проведе тази вечер мащабна операция близо до сградата на генералното консулство на Украйна в Дюселдорф след подаден сигнал, съобщиха органите на реда, цитирани от ДПА. Акцията към този момент е приключила.

По-рано днес говорителка на полицията съобщи, че в района на сградата на консулството се провежда голяма полицейска операция. Тя е била предизвикана от сигнал за възможна заплаха, която правоохранителните органи са започнали да разследват.

Операцията започна към 17:30 ч. местно време (18:30 ч. българско време), като консулството бе отцепено в широк радиус от околния район, пише БТА.

Полицията затвори също така участък от улица в центъра на Дюселдорф, а няколко полицейски автомобила бяха изпратени на място, съобщи репортер на ДПА.

Полицейски служители претърсиха сградата и околностите ѝ, но не успяха да потвърдят сигнала и не откриха заплаха, като завършиха операцията в 19:15 ч. (20:15 ч. българско време).

Говорителката на полицията не предостави повече информация.