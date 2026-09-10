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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23540380 www.24chasa.bg

Иран съзря политика в ходовете на МААЕ

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Генерал Мохсен Резаи. Снимка: Екс/@Megatron_ron

"Политическите ходове" на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще накарат държавите да излязат от Договора за неразпространение на ядреното оръжие, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Мохсен Резаи направи това изявление ден след като управителният съвет на МААЕ, в чийто състав влизат представители от 35 страни, прие резолюция, с която информира Съвета за сигурност на ООН, че Иран не изпълнява задълженията си в ядрената област.

Дипломатическият ход беше обмислян от юни миналата година, когато ръководството на Международната агенция за атомна енергия официално установи, че Иран не изпълнява задълженията си поради липса на сътрудничество в дългогодишното разследване за следи от уран в различни необявени обекти на територията на страната.

Генерал Мохсен Резаи. Снимка: Екс/@Megatron_ron

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