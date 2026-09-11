Автобус се преобърна в Швейцария, има загинали (Снимки)

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Няколко души са загинали, а други са били ранени при автобусна катастрофа в източна Швейцария, съобщи полицията в публикация в Екс, цитирана от ДПА и Ройтерс.

Инцидентът е станал в кантона Граубюнден, между градовете Зуш и Цернец.

Автобусът е бил от Нидерландия, съобщават швейцарски медии. На борда е имало група от 48 души, заяви говорителка на нидерландската асоциация на туристическата индустрия ANVR пред медийния портал Блик.

"Дълбоко сме натъжени от случилото се. Това е ужасна катастрофа", заяви тя.

Снимки от мястото на инцидента показват преобърнатия автобус, лежащ на една страна в поле край пътя.

На място са пристигнали множество аварийни и пожарни екипи, както и няколко хеликоптера, съобщи БТА.