Автобус се преобърна в Швейцария, има загинали (Снимки)

Няколко души са загинали, а други са били ранени при автобусна катастрофа в източна Швейцария, съобщи полицията в публикация в Екс, цитирана от ДПА и Ройтерс.
Инцидентът е станал в кантона Граубюнден, между градовете Зуш и Цернец.
Автобусът е бил от Нидерландия, съобщават швейцарски медии. На борда е имало група от 48 души, заяви говорителка на нидерландската асоциация на туристическата индустрия ANVR пред медийния портал Блик.
"Дълбоко сме натъжени от случилото се. Това е ужасна катастрофа", заяви тя.
Снимки от мястото на инцидента показват преобърнатия автобус, лежащ на една страна в поле край пътя.
На място са пристигнали множество аварийни и пожарни екипи, както и няколко хеликоптера, съобщи БТА.