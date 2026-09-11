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Два кораба са атакувани в Ормузкия проток

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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23540538 www.24chasa.bg

Йемен призова за подкрепа за свободно корабоплаване по алтернативния на Ормуз проток

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Баб ел-Мандеб СНИМКА: Wikipedia

Йеменският министър на външните работи Афрах аз Зуба призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация през протока Баб ел Мандеб, който се е превърнал в алтернативен маршрут за транспортиране на суров петрол след фактическото затваряне на Ормузкия проток, в момент, когато страната остава затънала в гражданска война.

Министърът заяви в ексклузивно интервю за агенция Киодо, че подкрепяните от Иран бунтовници хути се стремят да установят контрол над протока и да възпрепятстват корабоплаването както в Червено море, така и в Аденския залив. Влошаването на ситуацията в Йемен би представлявало допълнителна заплаха за глобалните енергийни доставки, предава БТА.

Саудитска Арабия участва във въоръжения конфликт в Йемен, подкрепяйки временното правителство на юг срещу хутите от 2015 г., което на практика доведе до прокси война с Иран. Рияд призова международната общност да подкрепи временното правителство, докато хутите настъпват към протока Баб ел Мандеб, като добави, че се надява Япония да помогне за осуетяване на контрабандата на оръжие.

Интервюто беше дадено след посещението на японския външен министър Тошимицу Мотеги в Саудитска Арабия през август и срещата му с Рашад Мохамед ал Алими, председател на Президентския съвет на Йемен. През юли хутите обявиха блокада срещу саудитски кораби, което подтикна водената от Саудитска Арабия коалиция да извърши атака, припомня Киодо.

Баб ел-Мандеб СНИМКА: Wikipedia

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