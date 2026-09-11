Тръмп не вярва в думата "съжаление" - отново би нападнал Иран

"Не вярвам в думата "съжаление". Ако трябваше да го направя отново, бих постъпил точно както постъпих".

Това заяви американският президент Доналд Тръмп относно това, че е започнал войната срещу Иран. Той беше попитан дали съжалява заради въздействието, което конфликтът може да има върху междинните избори в САЩ през ноември. Тръмп даде интервю пред Фокс нюз.

Тръмп отхвърли предположенията, че някои от неговите поддръжници са разстроени и деморализирани от войната. "Не мисля, че са деморализирани. Мисля, че са много горди от факта, че не позволявам на Иран да има ядрено оръжие", заяви той, като отново изрази убеждението си, че войната ще приключи веднага след междинните избори, предават Ройтерс и БТА.

Той направи подобни коментари в сряда, твърдейки, че Техеран се опитва да влияе на изборите, които ще определят дали Републиканската партия на Тръмп ще запази контрола над Конгреса. Поскъпването на петрола и газа заради започнатата от САЩ и Израел война срещу Иран се превърна в основен въпрос за републиканците в периода преди изборите. Двете страни атакуваха Иран на 28 февруари, а Иран отвърна със собствени удари срещу Израел и държави от Залива, които приютяват американски бази.

Ударите срещу Иран и израелските атаки срещу Ливан убиха хиляди и разселиха милиони.

Тръмп посочи отслабването на ядрените способности на Иран като една от целите на войната. Иран не разполага с ядрени оръжия и заявява, че програмата му за обогатяване на уран е за мирни цели, припомня Ройтерс.