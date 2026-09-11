Два кораба са атакувани в Ормузкия проток

Два кораба отново са били подложени на атака в Ормузкия проток. Капитанът на друг плавателен съд е съобщил, че е видял "четири снаряда от неизвестен вид" да удрят двата кораба на около 7 километра западно от Хасаб, Оман. На един от корабите е избухнал пожар, докато състоянието на втория остава неясно.

Засега не е известно кой е отговорен за нападението, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от БТА.

Иран е нарушил до голяма степен корабоплаването през Ормузкия проток заради конфликта си със САЩ, използвайки заплахи и атаки срещу плавателни съдове. Водният път е жизненоважен маршрут за износ на петрол, газ и торове от държавите в Залива. Въпреки атаките, американските военни многократно са успявали да ескортират кораби през протока покрай оманския бряг, според информация в американски медии.