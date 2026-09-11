Нови въздушни руски удари в Киев тази нощ

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Нови руски въздушни удари раниха двама души и предизвикаха пожар в девететажна жилищна сграда в украинската столица Киев тази нощ.

Това съобщиха градските власти в Телеграм, като призоваха хората да потърсят убежище заради сигнал за дронове, съобщиха Ройтерс и БТА.

Украински дронове повредиха гражданска инфраструктура в руския град Саратов, намиращ се на река Волга, съобщи областният управител Роман Бусаргин в Телеграм. Няма жертви.

Саратовска област често става обект на украински въздушни удари, включително атака по-рано тази седмица. В нея се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от държавната петролна компания Роснефт, както и редица други индустриални и военни съоръжения.

Компанията за електронна търговия Озон съобщи в Телеграм, че украинска атака с дрон е предизвикала пожар в неин логистичен център в град Саратов, но жертви няма.

Агенция Ройтерс подчертава, че не е в състояние да провери информацията.