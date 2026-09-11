Хърватия въвежда доживотен затвор, както и наказания за сексуална експлоатация на животни

Екоцид е ново тежко престъпление срещу околната среда и ще обхваща случаи на катастрофални, продължителни и необратими вреди върху въздуха, водите, почвата и екосистемите като цяло

Хърватското правителство внесе в парламента пакет от промени в Наказателния кодекс, с които за първи път се предвижда въвеждането на доживотен затвор. Предлагат се също нови престъпления, свързани с опазването на околната среда и жестокостта към животни, както и значително увеличаване на редица наказания, съобщи хърватската агенция ХИНА.

Според предложените промени от 1 януари 2027 г. съдилищата ще могат да постановяват доживотен затвор за 15 от най-тежките престъпления. В момента за тях се предвижда лишаване от свобода за продължителен срок.

„По този начин отговаряме на реалните обстоятелства, пред които е изправено нашето общество, и най-вече на тежките убийства, които са извършени. Това е един от най-значимите закони в областта на правосъдието", заяви премиерът Андрей Пленкович.

Министър Хабиян уточни, че осъдените на доживотен затвор ще могат да поискат условно предсрочно освобождаване след изтърпяване на 25 години от наказанието. Подаването на такава молба обаче няма да означава автоматично освобождаване, тъй като решението ще бъде взето от съда.

Предвиждат се и специални мерки за високорискови правонарушители, които са изтърпели пълната си присъда, но не са били освободени условно предсрочно.

При тях надзорът ще бъде между една и пет години, а за най-тежките престъпления срещу деца периодът ще е от една до десет години, посочи министърът на правосъдието Дамир Хабиян.

Пленкович отбеляза и друга съществена промяна – отпадането на давността за всички престъпления, за които се предвижда продължителен срок на лишаване от свобода или доживотен затвор.

Екоцид и по-тежки наказания за замърсяване и палежи

Сред предложенията е включването на ново тежко престъпление срещу околната среда – екоцид. То ще обхваща случаи на катастрофални, продължителни и необратими вреди върху въздуха, водите, почвата и екосистемите като цяло.

За най-тежките престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, се предвиждат наказания от 10 години затвор до по-продължителен срок или доживотен затвор. Така предложените санкции надхвърлят изискванията на съответната директива на ЕС. За престъплението екоцид също няма да се прилага давност.

Промени се предвиждат и в закона, уреждащ отговорността на юридическите лица. Максималните глоби за компании ще бъдат увеличени от сегашните 20 млн. евро, а при престъпления, свързани с престъпни организации – от 25 млн. евро, на 50 млн. евро.

По-сериозни санкции ще има и за умишлено предизвикване на пожари. Сега наказанието е от шест месеца до пет години затвор, докато с промените се предлага то да бъде от една до десет години. Когато пожарът е причинил значителни материални щети, наказанието ще е от три до 15 години лишаване от свобода.

Ако в резултат на деянието има загинали или са били ранени голям брой хора, минималната присъда ще бъде пет години затвор, като максималното наказание може да достигне продължителен срок или доживотен затвор.

По-строга защита на животните

Пакетът от промени предвижда и засилване на наказателноправната защита на животните. В Наказателния кодекс ще бъдат въведени нови престъпления, свързани със сексуална експлоатация на животни и неправомерна ветеринарномедицинска практика. Едновременно с това ще бъдат увеличени санкциите за вече съществуващи престъпления.

За тези нарушения ще може да се налага наказание от шест месеца до пет години лишаване от свобода, а когато става дума за тежко престъпление, извършено с цел финансова облага – от една до осем години.

Ще бъде променена и дефиницията на престъплението „убийство или изтезаване на животни". Едно-единствено действие вече ще е достатъчно, за да бъде то квалифицирано като престъпление.

Предвижда се също на лица, обявени за недееспособни, да може да бъде забранено да отглеждат или придобиват животни. За хората, осъдени за престъпление срещу животно, такава забрана ще бъде задължителна.