ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сметната палата: Няма окончателно приети доклади п...

Времето София 22° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23540654 www.24chasa.bg

Джихадисти нападнаха стратегическа база на малийската армия

1744
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Бунтовници в Мали. Снимка: Twitter/@sndwky

Джихадисти от Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите (ГПИМ), свързана с Ал Каида, нападнаха снощи военния лагер Диура, стратегическа база на малийската армия в централната част на страната, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Според малийската армия и местни източници ответната операция на армията е продължила и през вечерта. В края на април джихадистите и независимите бунтовници от Фронта за освобождение на Азавад, в който туарегите са мнозинство, започнаха серия координирани атаки в страната, като превзеха ключовия град Кидал и убиха министъра на отбраната в Бамако.

В комюнике, публикувано снощи, Въоръжените сили на Мали съобщиха, че "продължават въздушно-наземните операции срещу нападателите" след атаката срещу лагера Диура. По техни предварителни данни са неутрализирани "няколко десетки терористи" и са унищожени няколко пикапа.

Армията на Мали съобщава също, че снощи е "неутрализирала успешно" две "бази на въоръжени терористични групи" в региона Сан, като твърди, че тези групи са участвали в скорошни атаки там.

Бунтовници в Мали. Снимка: Twitter/@sndwky

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)