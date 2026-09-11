Джихадисти нападнаха стратегическа база на малийската армия

Джихадисти от Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите (ГПИМ), свързана с Ал Каида, нападнаха снощи военния лагер Диура, стратегическа база на малийската армия в централната част на страната, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Според малийската армия и местни източници ответната операция на армията е продължила и през вечерта. В края на април джихадистите и независимите бунтовници от Фронта за освобождение на Азавад, в който туарегите са мнозинство, започнаха серия координирани атаки в страната, като превзеха ключовия град Кидал и убиха министъра на отбраната в Бамако.

В комюнике, публикувано снощи, Въоръжените сили на Мали съобщиха, че "продължават въздушно-наземните операции срещу нападателите" след атаката срещу лагера Диура. По техни предварителни данни са неутрализирани "няколко десетки терористи" и са унищожени няколко пикапа.

Армията на Мали съобщава също, че снощи е "неутрализирала успешно" две "бази на въоръжени терористични групи" в региона Сан, като твърди, че тези групи са участвали в скорошни атаки там.