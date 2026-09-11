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Съпругата на Мадуро поиска да бъде освободена заради сърдечни проблеми

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Съпругата на Мадуро Силия Флорес. СНИМКА: ГЕТИ

Съпругата на бившия венецуелски президент Николас Мадуро, Силия Флорес, съдена в САЩ за наркотрафик и задържана в същия затвор като съпруга си, поиска да бъде освободена и поставена под домашен арест заради сърдечни проблеми, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Преди да бъде заловена от САЩ, 69-годишната Силия Флорес "е била в добро здраве и не се е подлагала на никакво дългосрочно лечение, с изключение на една месечна инжекция", увери адвокатът ѝ Марк Донъли в искането до съда вчера. Сега, задържана във федерален затвор в Бруклин, тя страда от сериозни сърдечни проблеми, които изискват коронарно изследване или дори операция, посочва защитата.

Тъй като условията в затвора не ѝ позволяват да получи адекватно лечение, адвокатът настоява тя да бъде поставена под домашен арест в САЩ при изключително строги условия: въоръжена охрана 24 часа в денонощието, електронна гривна, конфискуван паспорт.

Бившият венецуелски държавен глава и съпругата му, които бяха задържани от силите на САЩ в Каракас в началото на годината на 3 януари, са обвинени, че са помогнали за транспортирането на тонове кокаин към Съединените щати. Двамата отрекоха обвиненията, като Николас Мадуро твърди, че е "военнопленник", припомня АФП.

Съпругата на Мадуро Силия Флорес. СНИМКА: ГЕТИ

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