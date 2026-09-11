Активисти, почели в Хонконг събитията на площад Тянанмън, бяха осъдени на до 7 години затвор

Процесът беше критикуван от някои държави и правозащитни организации

Трима активисти, организирали бдения в памет на жертвите на площад Тянанмън, бяха осъдени днес в Хонконг на между пет и седем години и три месеца затвор.

Лий Чеук-ян (69 г.), Чоу Хан-тун (41 г.) и Албърт Хо (74 г.) бяха признати за виновни през август по обвинение в „подбуждане към подривна дейност". Те са задържани още от 2021 г., когато им бяха повдигнати обвиненията, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Лий и Чоу, които не се признаха за виновни, получиха съответно седем години и седем години и три месеца затвор. Албърт Хо, който призна вината си, беше осъден на пет години и два месеца лишаване от свобода.

В продължение на дълги години Хонконг и Макао бяха единствените места на китайска територия, където можеше публично да се почита паметта на жертвите на репресиите от юни 1989 г., когато китайската армия се разправи с демонстрантите на площад Тянанмън в Пекин, настояващи за политически реформи. По данни на АФП събитията са довели до стотици жертви.

Вече и в Хонконг подобни възпоменания са де факто забранени. Това стана след налагането от китайските власти през 2020 г. на закон за националната сигурност, последвал масовите и на моменти насилствени продемократични протести в града през 2019 г.

Тримата осъдени активисти са бивши лидери на Хонконгския алианс – организация, която вече е разпусната и в продължение на години организираше ежегодните бдения в парка Виктория в Хонконг. През август съдът постанови, че активистите са нарушили китайската конституция, като са призовавали за „край на диктатурата на единствената партия".

Според данни от преброяване, извършено в началото на август, властите в Хонконг са арестували 415 души по различни обвинения, свързани с националната сигурност. От тях 185 са били признати за виновни.

Хонконг в миналото беше известен с активно гражданско общество, масови протести и сравнително свободна медийна среда. След протестното движение през 2019 г., което разтърси града, властите ограничиха обществените избори и започнаха преследване на ръководители на медии, известни с критичните си публикации към правителството.

Много от водещите активисти бяха изпратени в затвора по силата на закона за националната сигурност, а десетки граждански организации прекратиха дейността си или се разпуснаха, сред тях и Хонконгският алианс.

Пекин защитава закона с аргумента, че той е необходим за запазването на стабилността.

Присъдите срещу тримата активисти са поредните наказания по закона за националната сигурност, които привличат обществено внимание. През февруари бившият продемократичен медиен магнат Джими Лай беше осъден на 20 години затвор, припомня Асошиейтед прес.