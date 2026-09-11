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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23540729 www.24chasa.bg

САЩ санкционират поддръжници на въоръжени групи, подкрепяни от Иран

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„Хизбула“ СНИМКА: Pixabay

САЩ наложиха снощи допълнителни санкции на поддръжници на проирански въоръжени групи, като част от усилията за засилване на икономическата изолация на Техеран, предадоха ДПА и БТА.

Мерките са насочени към организации и лица, които подкрепят "Катаиб Хизбула" и ливанската "Хизбула", съобщи министерството на финансите на САЩ в изявление. То обвини групите, че подпомагат "дестабилизиращото влияние" на Иран в Близкия изток и помагат на Техеран да заобикаля санкциите.

Организациите, засегнати от санкциите, са базирани в Ирак, Ливан, Обединените арабски емирства и Турция.

"Днешните санкции удрят в сърцевината на най-опасните проксита на Иран", според министерството на финансите.

"Катаиб Хизбула" е описана от министерството като „водещо бойно формирование в т.нар. "Ос на съпротивата" на Иран", регионална мрежа от подкрепяни от Техеран въоръжени групи. Мрежата включва и хусите, воюващи в Йемен. Техеран подкрепя съюзниците си в Йемен и Ливан с оръжие, технологии, експертни познания и финансова помощ.

Във вторник Вашингтон вече наложи санкции на няколко общо 27 ирански авиопревозвача.

„Хизбула“ СНИМКА: Pixabay

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