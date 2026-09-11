Четирима намушкани с нож в Лондон, един е в критично състояние

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Четирима бяха намушкани с нож на оживена търговска улица в Югоизточен Лондон, като един от пострадалите е в критично състояние.

Седем мъже са арестувани по случая, съобщи полицията, цитирана от Пи Ей Мидия/ДПА и БТА.

Служители на реда са били извикани около 14:15 ч. заради сигнал за сбиване на главната търговска улица в Бромли, съобщи лондонската полиция.

По-късно криминалисти и фотограф от полицията бяха забелязани да работят на мястото, а на земята бяха поставени маркери за веществени доказателства.

Там пристигнаха и полицаи, медицински и хеликоптер.

Трима от четиримата ранени са откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им, а един остава в критично състояние, съобщи полицията.

Няколко улици останаха затворени вчера следобед, а движението в района на инцидента беше затруднено, съобщи британската автомобилна организация AA.

Маршрутите на около 15 автобусни линии бяха променени, а паркът „Чърч Хаус Гардънс" беше отцепен.

„Разследването продължава и към момента няма данни за заплаха за обществеността", заяви говорител на лондонската полиция.