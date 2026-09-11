Отменени полети в Сидни заради недостиг на авиодиспечери

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Недостигът на авиодиспечери доведе до отмяна на полети и значителни закъснения на летището в Сидни днес.

Федералната агенция, отговаряща за управлението на въздушния трафик в Австралия, съобщи, че е наложила мерки за управление на въздушното движение "с цел безопасно управление на търсенето в авиацията" поради недостига на персонал.

Поради това са били отменени около 14 пристигащи полета, а много други са закъснели снад един час, предава Ройтерс, цитиран от БТА.

Това е поредното сътресение, което засяга най-натовареното летище в Австралия на недостига на персонал и след разследвания по няколко неотдванашни случая, при които възникна риск от сблъсъци на летището.

„Снощи, с относително кратко предизвестие, имахме няколко случая на непланирано отсъствие на служители, от които не успяхме да се възстановим", заяви днес заместник-изпълнителният директор на авиационната служба Питър Къран пред сенатска комисия, разглеждаща авиационния сектор.

„Тази сутрин ни липсваше един човек в контролната кула и това доведе до значителни закъснения", допълни той.

Мерките за въздушния трафик бяха отменени в 8:15 ч. местно време. Презостаналата част от сутринта имаше няколко незначителни закъснения, а следобед трафикът се нормализира.

От 49-те диспечери, работещи в Сидни, за нормалната работа на летището са необходими 41. Осем от тях не са на разположение поради дългосрочни отсъствия, което оставя малко възможности за компенсиране на неочаквани недостиг на персонал, каза Къран.

Агенцията за контрол на въздушното движение заяви, че предприема мерки за набиране на повече авиационни диспечери и за улесняване на привличането на допълнителен персонал при необходимост.