Лидерите на БРИКС се събират в Делхи на фона на нарастващо геополитическо напрежение

Лидерите на страните от БРИКС се събират този уикенд в Делхи за среща на върха, която ще се проведе на фона на войните в Украйна и Близкия изток, както и на продължаващото напрежение между САЩ и Китай.

Конфликтите ще бъдат сериозно изпитание за способността на разширения формат да формулира общи позиции по важни международни въпроси, съобщи Асошиейтед прес.

Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиан. Като домакин Индия ще трябва да балансира между отношенията си с Русия и Китай и задълбочаващото се стратегическо партньорство със Съединените щати и други западни държави, посочва АП.

В момента БРИКС включва 11 държави, които представляват около половината от населението на света, както и значителна част от световната икономика и енергийните ресурси. Разширяването на обединението увеличи международната му тежест, но едновременно с това направи по-видими различията между членовете, чиито политически, икономически и стратегически интереси невинаги съвпадат.

Войната в Украйна и конфликтът, свързан с Иран, се очертават като едни от най-сериозните тестове за единството на БРИКС. Русия и Иран са членове на организацията, Китай има тесни отношения и с двете държави, а Индия се опитва да поддържа връзки едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа.

Срещата в Делхи ще има особено значение и за отношенията между Индия и Китай. Очакваното посещение на Си Цзинпин ще бъде първото му в индийската столица от седем години и може да даде нов тласък на дипломатическото сближаване между двете азиатски държави след сериозното изостряне на граничното напрежение през 2020 г.

Сред ключовите теми на срещата ще бъде и желанието на страните от БРИКС да ограничат зависимостта си от щатския долар. Обсъждат се възможности за по-широко използване на националните валути при двустранната търговия, както и създаването на платежни механизми, които да намалят зависимостта от западната финансова инфраструктура.

Най-същественият въпрос пред срещата в Делхи обаче остава дали разширеният БРИКС ще успее да превърне нарастващата си икономическа и демографска тежест в реално политическо влияние. Макар държавите членки да споделят стремежа към по-голяма роля на развиващия се свят в международния ред, между тях продължават да съществуват сериозни разногласия по редица ключови геополитически въпроси.