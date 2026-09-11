Въздушна тревога в Румъния - вдигна през нощта два изтребителя заради цели близо до границата с Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили, намиращи се в режим на бойно дежурство по линия на мисията „Въздушна полиция" в авиобаза Борча, излетяха за наблюдение заради забелязани въздушни цели близо до границата с Украйна.

Това се посочва в съобщение на Министерството на националната отбрана.

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е установила днес около 4:15 ч. група въздушни цели на около 16 километра северно от Вилкове, Украйна, в близост до границата с Румъния, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча, Югоизточна Румъния, е изпратено в 4:36 ч. чрез системата Ro-Alert. Въздушната тревога е отменена в 6:30 ч., като не са регистрирани навлизания във въздушното пространство на страната.