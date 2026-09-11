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От язовир в Турция се показа потопено село с джамия, църква и къщи

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Историческото село Каракурт се показаха при спадането на нивото на язовир "Каракурт" в Турция. СНИМКА: ЮТЮБ

Селската джамия, останки от основите и каменните зидове на десетки жилищни сгради, както и църква от историческото село Каракурт се показаха при спадането на нивото на язовир "Каракурт" в Турция.

Язовирът е разположен в община Саръкамъш, окръг Карс, Източна Турция. Селото преди години остана под вода при изграждането на хидротехническото съоръжение, съобщиха турските медии, цитирани от БТА.

Заснетите с дрон кадри от въздуха показват отблизо потъналите останки от някогашния близък съвместен живот на религиите в населеното място, отбелязва изданието. Въпреки че голяма част от постройките са превърнати в руини от престоя си под водата, джамията и църквата, заснети в един и същ кадър, за пореден път припомнят за многокултурното минало и историята на региона, отбелязва "Хюриет".

Изплувалата от водите на язовира гледка привлича интереса на местните жители и фотографи, превръщайки района на язовира в обект за наблюдение на разкритата история.

Историческото село Каракурт се показаха при спадането на нивото на язовир "Каракурт" в Турция. СНИМКА: ЮТЮБ

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