Швеция: Русия заплашва изборите в Европа с ботове

Хьорт съобщи за "постоянен поток" от чуждестранни манипулации от Русия, Китай и Иран

Русия представлява заплаха за предстоящите избори в най-големите демокрации в Европа, а социалните медии трябва да засилят усилията си в борбата срещу мрежите от ботове на Москва. За това предупреди ръководителят на шведската служба за противодействие на дезинформацията.

В интервю за европейското издание "Политико" генералният директор на Шведската агенция за психологическа защита Магнус Хьорт заяви, че изборите са възможност за дезинформационната машина на Владимир Путин да се опита да поляризира и раздели европейските общества.

По думите му основната цел на Кремъл е да накара избирателите да се съмняват дали политиците им трябва да продължат да изпращат пари и оръжия на Киев, като разпространява фалшиви истории за корупция в Украйна и други злоупотреби.

Хьорт и екипът му не смятат, че Москва се опитва да повлияе на парламентарните избори в Швеция в неделя. Една от причините е, че страната до голяма степен е обединена около политиката на подкрепа за Украйна.

Вместо това Русия се насочва към по-влиятелни европейски държави, в които предстоят избори. Сред тях са Германия и Франция, където крайнодесни партии, смятани за по-благосклонни към Москва, се очаква да постигнат сериозни резултати.

„Нашата оценка е, че Русия дава приоритет на други избори, други държави, по-големи държави в Европа", каза Хьорт. „Предстоят регионални и местни избори в Германия. Имаме и президентски избори във Франция догодина", добави той.

Предупреждението на Хьорт идва след сигнали за руски опити да бъде повлияно на избирателите в Германия този месец, както и след скандал в навечерието на изборите в Швеция заради връзки на представител на крайната десница с Москва.

В Германия нарастват опасенията от хибридната война на Кремъл. Сред случаите е атака с дрон срещу летището в Лайпциг, както и разпространението на фалшиви публикации и видеа в социалните мрежи, в които кандидатите за изборите са лъжливо обвинявани в корупция и сексуални престъпления.

На 20 септември предстоят още избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, като се очаква крайнодясната „Алтернатива за Германия" (АзГ) да се представи силно.

Във Франция Марин льо Пен, чиято партия „Национален сбор" в миналото беше критикувана заради симпатиите си към Русия, води в социологическите проучвания преди президентските избори догодина.

През последните години подкрепяни от Русия структури са насочвали дезинформация и кампании за влияние към Швеция, включително в периода преди присъединяването на страната към НАТО.

Хьорт заяви, че иска социалните платформи да направят повече за разбиването на мрежите от автоматизирани акаунти, които разпространяват чуждестранна дезинформация и провеждат кампании за влияние.

Попитан дали е доволен от усилията на компании като Meta, TikTok и X за справяне с проблема, Хьорт отговори: „Що се отнася до платформите? Не. Мисля, че платформите трябва да направят повече, за да поддържат платформите си чисти от тези мрежи от ботове. Така че има място за подобрение."

По думите му социалните медийни гиганти имат своят „начин на действие", който е свързан с това „да печелят пари".

„Ние имаме различен дневен ред. Искаме да се отървем от мрежите от ботове, които са насочени срещу нашите демокрации. Разбира се, те не ги искат на платформите си. Това не е въпросът, но премахването им е неприятна работа", каза той.

„Трябва да засилим усилията си. Трябва да намерим по-добри начини да защитаваме демокрациите си. Трябва да работим заедно с партньорите си от европейските държави и да намерим начин за много по-ефективен диалог с платформите", добави Хьорт.

Хьорт заяви, че агенцията му наблюдава „постоянен поток" от чуждестранни манипулации и намеса в информационното пространство, идващи от държави като Русия, Китай и Иран.

През последните дни екипът му е открил доказателства за опит за дезинформационна кампания, свързана с Русия, използваща т.нар. метод „Матрьошка" или „руска кукла". Целта му е да разсее вниманието на проверяващите фактите, журналистите и други хора, обясни Хьорт.

По думите му те получават имейли с послания от типа „вижте какво правят руснаците". Идеята е получателите да се заинтересуват, да стигнат до конкретния видеоклип или друг материал и след това да го публикуват с опровержение, че е фалшив.

„Така те губят времето си в това да се занимават с него", каза Хьорт. Според него най-добрият начин за противодействие на подобни кампании е просто да не им се дава възможност да привличат внимание.

„Много от тези неща трябва да бъдат игнорирани", вместо хората да попадат в руския „капан", заяви той.

„Те искат да ви въвлекат, искат да ви ядосат, искат да ви развълнуват. Искат да реагирате, искат да споделяте информация, която поляризира... Затова е най-добре да остане незабелязано", добави Хьорт.

Хьорт съобщи, че неизвестен засега човек стои зад мрежа от 1200 бота в X, бившия Twitter, насочена срещу Швеция и други държави с цел да разделя обществата. Тя е получила прякора „мрежата Ваканция", тъй като в началото акаунтите привидно са обсъждали безобидни теми като почивки и спорт.

Общо мрежата е публикувала 50 000 публикации и коментари през 2025 и 2026 г., в които умишлено са изразявани поляризиращи позиции — категорично „за" или „против" ключови политически въпроси, посочват от агенцията.

„Това е начинът, по който можете да работите, ако искате да поляризирате едно общество", каза Хьорт.

Ръководителят на агенцията заяви, че екипът му е готов да реагира на всичко, което може да се случи в последните дни преди изборите в Швеция. Агенцията работи в тясно сътрудничество със службите за сигурност, изборните власти и агенцията за гражданска защита в рамките на структура, създадена за защита на демокрацията. Засега обаче Хьорт не се притеснява, че Русия ще успее да повлияе на предизборната кампания.

„Нашата оценка е, че в момента не виждаме координирана кампания, насочена към Швеция", каза той. Според него най-големият риск за изборите в неделя може да се окаже именно прекомерният страх от руско влияние.

„Може би страхът от чуждестранна намеса може да бъде един от най-големите проблеми", заяви Хьорт. По думите му преувеличаването на заплахата може да доведе до твърдения, че изборите не са били честни или че са били обект на външна намеса.

„Това може да навреди на формирането на стабилно правителство след изборите", предупреди той.