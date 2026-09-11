Поне двама загинали при украинска атака с дронове в Русия

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Най-малко двама души са загинали при украинска атака с дронове срещу руската Тулска област, докато осем души са били ранени при руски въздушни удари, предизвикали пожар в девететажна жилищна сграда в Киев тази сутрин, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс и БТА.

Украйна заяви, че атаките са част от кампания, чиято цел е обикновените руснаци да усетят последиците от войната, а продължаването на конфликта да става все по-скъпо за Москва.

И Русия, и Украйна отричат да нанасят удари по цивилни цели.

През тази седмица Русия възобнови почти непрекъснатите си въздушни атаки срещу Киев след кратко затишие, настъпило по време на посещението в Москва и Киев на представители на американския президент Доналд Тръмп. Те се опитват да постигнат прекратяване на войната, започнала с нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.

Кадри на Ройтерс показаха военнослужещи, които гасят пожар в жилищната сграда в Киев. Взривната вълна е изпочупила множество прозорци на сградата.

В Русия губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев съобщи в Телеграм, че двама души са загинали, а други трима са били ранени при нощни атаки с дронове.

Украински безпилотни апарати са нанесли щети и на гражданска инфраструктура в град Саратов на река Волга, съобщи в Телеграм губернаторът на областта Роман Бусаргин. По думите му няма пострадали.

Руската компания за електронна търговия „Озон" (Ozon) съобщи в Телеграм, че украинска атака с дрон е предизвикала пожар в нейния логистичен център в Саратов. До момента са били поразени повече от 20 склада на „Озон" и основния й конкурент „Уайлдберис" (Wildberries).

Саратовска област често става обект на украински въздушни атаки, включително при удар по-рано тази седмица. В региона се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от държавната петролна компания „Роснефт" (Rosneft), както и редица други промишлени и военни обекти.

Във Волгоград, разположен южно от Саратов, също на река Волга, двама души са били ранени при ракетна атака, засегнала две жилищни сгради. Отломки са причинили щети и на промишлен обект, съобщиха местните власти в Телеграм.

Властите допълниха, че в училище е организиран временен пункт за настаняване на жителите на засегнатите жилищни сгради.

В съобщението не се дават подробности за промишления обект. В покрайнините на Волгоград се намира петролната рафинерия на „Лукойл" (Lukoil), която е сред най-големите в Русия по капацитет за преработка.

Ройтерс отбеляза, че информацията не е могла да бъде потвърдена по независим път.