Мъск заплаши със съд създателите на филм за него, представяли го нарцистичен и жесток

Илон Мъск е на път да се изправи срещу създателите на нов документален филм за живота му. Адвокатите на милиардера са изпратили официално правно предупреждение само дни преди премиерата на четиричасовата продукция, обвинявайки екипа, че го клевети, съобщава turkiyetoday.

Писмото е изпратено на 3 септември от адвоката Алекс Спиро до продуцент от компанията Jigsaw Productions на режисьора Алекс Гибни. В него Спиро обвинява носителя на „Оскар", че е създал филма „Мъск" с предварително подготвено заключение.

„Този проект не започна като разследване. Той започна със заключение", пише адвокатът. Според него Гибни е отказал да даде възможност на Мъск или на близки до него хора да проверят фактите, представени във филма.

Продукцията проследява пътя на родения в Южна Африка Мъск – от предприемач в Силициевата долина в началото на 2000-те до превръщането му в първия в света трилионер. В нея са засегнати и личният му живот, трудното му детство и 14-те деца, които е известно, че има от няколко жени.

Филмът бе представен във вторник на кинофестивала във Венеция и получи продължителни аплодисменти. Критиците също го посрещнаха положително. Variety го определи като „безмилостен портрет", а Deadline го нарече „унищожителен" и добави, че Мъск е представен като човек който е „дребнав, нарцис, мегаломан и се държи жестоко".

Правното предупреждение е изпратено не само до Гибни и Jigsaw, но и до всички компании, свързани с разпространението на филма, сред които HBO, Bleecker Street и Universal.

Особено остър е спорът около сцена, свързана с изборната нощ през 2024 г. Спиро твърди, че филмът прокарва конспиративна теория, според която Мъск е знаел още в началото на нощта, че Доналд Тръмп е спечелил изборите, тъй като спътниците на Starlink са били използвани за влияние върху резултата.

От Jigsaw отхвърлиха обвиненията. В изявление пред The Hollywood Reporter компанията заяви, че критичното разглеждане на действията на влиятелни публични личности е защитено от Първата поправка на Конституцията на САЩ.

„Това е нещо, което всички американци трябва да защитават", заявиха от компанията, като припомниха, че самият Мъск се е обявявал за „абсолютен привърженик на свободата на словото".

Гибни е известен с документалните си филми за влиятелни личности и организации. Сред тях са продукции за Сциентоложката църква и корпорацията Enron, както и Zero Days, посветен на шпионските войни между Израел и Иран.

Режисьорът има и „Оскар" за най-добър документален филм за Taxi to the Dark Side" който разглежда практиките на американските военни при разпити в Афганистан.

Заради очакван съдебен спор адвокатът на Мъск е поискал създателите на филма да запазят всички материали по проекта – от заснетите кадри и интервютата до изследователските файлове и вътрешната кореспонденция.

Самият Мъск вече атакува Гибни няколко пъти в X, платформата, която притежава. Той нарече филма „поръчкова атака, която не уцелва целта", и го определи като скучен.