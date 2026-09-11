Русия ударила два кораба и складове с военна техника

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Руските въоръжени сили са нанесли удари по два товарни кораба, превозващи пратки с военно предназначение, по морски катер, по резервоари с горивно-смазочни материали, както и по склад с техника, предназначена за въоръжените сили на Украйна на пристанището в Черноморск в Одеска област.

Това заяви Министерството на отбраната на Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Министерството допълни, че руските сили са поразили също склад за компоненти за дронове, произведени в чужбина, намиращ се в района на селището Визирка, както и завод за автомобилни агрегати в Одеса, където се е ремонтирала техника на ВСУ.