Рекорден брой случаи на Западнонилска треска в Гърция, 30 са починали

Гърция регистрира рекорден брой местни случаи на инфекция с вируса на Западен Нил през тази година. До момента са установени 324 случая, с което е надминат досегашният рекорд от 317 случая, отчетен през 2018 г.

Само през последната седмица са регистрирани 34 нови случая, а шестима души са починали. Така общият брой на смъртните случаи от началото на сезона достига 30.

При 217 от заразените са установени прояви, засягащи централната нервна система. Към момента 68 пациенти са хоспитализирани, като 32-ма от тях се намират в интензивни отделения.

Най-голям дял от регистрираните случаи е в област Атика, където се намира и столицата Атина. Там са установени 56,8 процента от всички случаи на инфекция.

Реалният брой на заразените вероятно е значително по-висок от официално регистрирания. При голяма част от инфектираните заболяването протича без симптоми или с леки оплаквания, докато тежките невроинвазивни форми се развиват при по-малко от един процент от заразените.

Вирусът на Западен Нил се предава основно чрез ухапване от заразени комари. Комарите придобиват вируса най-често от инфектирани птици, след което могат да го предадат на хора и животни.

Рискът от тежко протичане е по-висок при възрастните хора и при хора с отслабена имунна система или определени хронични заболявания. При тежките случаи инфекцията може да засегне централната нервна система и да причини енцефалит, менингит или други неврологични усложнения.

Въпреки широкото разпространение на комарите и активността на вируса в различни части на Европа, гръцките здравни власти очакват най-интензивният период на разпространение на вируса да е преминал. Рискът обаче не е изчезнал, тъй като предаването на инфекцията може да продължи, докато има активност на комарите.

Властите продължават с мерките за контрол на популацията на комарите и призовават населението да не прекратява личната защита. Препоръчва се използването на репеленти, носенето на дрехи, които покриват по-голяма част от тялото, поставянето на мрежи на прозорците и премахването на съдове и места със застояла вода, които могат да служат като места за размножаване на комари, пише БТА.

Новият рекорд по брой регистрирани случаи показва значителната циркулация на вируса в Гърция през настоящия сезон. В същото време 2018 г. остава годината с най-висок брой смъртни случаи от Западнонилска треска в страната.