Антонио Таяни няма да се срещне с официални тайвански представители, дошли в Италия

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Италианският външен министър Антонио Таяни няма да се срещне с пристигналите на посещение в Италия тайвански официални представители, заяви запознат с въпроса източник, цитиран от Ройтерс и БТА.

Тайванската вицепрезидентка Сяо Мейцин е на необичайна визита в Италия и е придружена от тайванския външен министър Лин Цзя Лун, съобщи президентската канцелария.

Сяо е поканена да участва във Втората европейска конференция за свобода и демокрация на малкия италиански остров Вентотене, се казва в изявлението.

Италия, както повечето държави, не поддържа официални дипломатически отношения с Тайван, който Китай смята за част от своята територия. Демократично управляваният остров отхвърля категорично тези твърдения.

Макар тайванските външни министри понякога да посещават Европа и други части на света, които нямат официални връзки с острова, е рядкост толкова високопоставен представител като вицепрезидентката да прави това, предвид риска от ответна реакция от Пекин срещу приемащата държава, посочва Ройтерс.

Конференцията се провежда от четвъртък до събота тази седмица. Миналия ноември Сяо говори на годишната среща на Междупарламентарния алианс за Китай, проведена в Европейския парламент в Брюксел, припомня Ройтерс.