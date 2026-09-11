ЦРУ отрече: Ратклиф няма да има голяма роля в преговорите за Украйна

ЦРУ отрече публикацията на „Файненшъл таймс", според която директорът на агенцията Джон Ратклиф се готви да поеме по-голяма роля в преговорите между Русия и Украйна и да замени част от функциите на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Според изданието Ратклиф е бил подготвян да се включи по-активно в преговорите между Москва и Киев, докато Белият дом обмислял ограничаване на ролята на Уиткоф и Къшнър.

Директорът по обществените въпроси на ЦРУ Лиз Лайънс сподели публикацията на „Файненшъл таймс" в социалната платформа X и написа: „Тази информация е невярна."

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF), цитира публикацията на Лайънс и коментира: „ЦРУ срещу фалшивите новини на FT."

Изданието съобщи, че Ратклиф се готви да поеме по-голяма роля в преговорите на САЩ с Русия и Украйна, позовавайки се на петима души, запознати с плановете. Според изданието американски представители са информирали европейските си колеги за предстоящата промяна, пише turkiyetoday.

Публикацията идва на фона на обсъждания в Белия дом за ограничаване на участието на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър, които досега ръководят преговорите с Москва и Киев.

Според „Файненшъл таймс" представители, близки до Ратклиф, са заявили пред европейски партньори, че директорът на ЦРУ ще поеме по-голяма роля в совалковата дипломация между Русия и Украйна, която в момента е в ресора на Уиткоф и Къшнър. Ратклиф същевременно ще продължи да поддържа контакт с разузнавателните служби на двете страни.

Хора, запознати със ситуацията, са заявили пред изданието, че Тръмп все още не е взел окончателно решение. Белият дом също отрече информацията.

„Цялата тази история е напълно фалшива новина... Нито един от тези предполагаеми разговори не се провежда. Специалният пратеник Уиткоф и Джаред Къшнър продължават да работят изключително усилено за постигането на мирно споразумение, а президентът им има пълно доверие да водят преговорите от името на Съединените щати", заявиха от Белия дом.

Според изданието Уиткоф вероятно ще запази позицията си на специален пратеник на САЩ за мирни мисии, включително за преговорите в Близкия изток, и може да продължи да участва и в усилията за прекратяване на войната в Украйна заедно с Ратклиф.

Двама от източниците на изданието твърдят, че между Ратклиф и Уиткоф е започнала „борба за надмощие" за разпределението на отговорностите. Според тях нестандартният подход на Уиткоф, при който той заобикаля традиционните дипломатически канали и разчита на директни контакти, е предизвикал раздразнение в Русия, Украйна и сред западните съюзници на Киев.

На 25 август Ратклиф направи изненадващо посещение в Москва, където разговаря с руски представители на разузнаването за войните в Украйна и Иран, както и за руските „хибридни" заплахи за Европа. Тръмп определи визитата му като „донякъде рутинна".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви след визитата, че Ратклиф не се е срещал с руския президент Владимир Путин, а контактите са били осъществени чрез разузнавателните служби. Съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков пък заяви, че твърденията, че Путин е отказал да се срещне с Ратклиф, не отговарят на действителността.

Изданието съобщи, че Путин първоначално е планирал среща с Ратклиф, позовавайки се на двама души, запознати със ситуацията. Според тях руският президент се е отказал от срещата, след като Ратклиф е представил пред висши руски разузнавачи мрачна оценка за хода на руската военна кампания.

Руското независимо издание „Агентство" първо съобщи, че Путин е отменил планираната среща.

Песков заявил, че среща между Путин и Ратклиф изобщо не е била планирана. Той добавил, че Тръмп и Путин не са обсъждали евентуална промяна в американския преговорен екип по време на телефонния си разговор във вторник.

Седмицата след визитата на Ратклиф в Москва Уиткоф и Къшнър пътуваха до руската столица, за да се срещнат с Путин, а след това и с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Това беше осмото посещение на Уиткоф в Русия.

Твърди се, че една от целите на визитата е била Уиткоф да запази ролята си по украинския въпрос.

След срещите Уиткоф и Къшнър изразиха оптимизъм, че САЩ, Русия и Украйна могат да подновят преките тристранни преговори, прекъснати през февруари. Според запознати с разговорите обаче американците са представили малко нови идеи, а Путин е показал малко признаци, че е готов да отстъпи от исканията си.

„Не можете да решите това, като се включвате и изключвате", заяви пред „Файненшъл таймс" човек, запознат с преговорите. „Това е изключително сложен конфликт. Необходима е добре организирана, постоянна работа по всеки един от въпросите. В момента това не се случва."

Ушаков заяви по руската държавна телевизия, че Путин е казал на Тръмп, че САЩ могат да постигнат незабавно прекратяване на огъня, ако спрат цялата си подкрепа за Украйна.

Къшнър е заявил пред свои близки, че очаква да се оттегли от украинското досие и предпочита да се съсредоточи върху дипломатическите усилия, свързани с Газа и войната между Израел и Иран.