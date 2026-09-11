Бури и наводнения парализираха части от Италия, двама души загинаха

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Двама души загинаха при силните бури, проливните дъждове и наводненията, които вчера засегнаха редица райони на Италия.

Една от жертвите е жена, която се е удавила в автомобила си, след като е опитала да премине през наводнен подлез в Латизана, в североизточната област Фриули-Венеция Джулия. Нивото на водата се е повишило рязко и тя не е успяла да напусне автомобила. Карабинер, който се е опитал да я спаси, е пострадал и е откаран в болница.

Втората жертва е възрастна жена от Синалунга, в Тоскана. Районът е бил засегнат от торнадо, което е счупило прозорците на къщата ѝ. Жената е получила смъртоносни наранявания от счупените стъкла.

Силните валежи и поривите на вятъра предизвикаха наводнения и сериозни затруднения в редица населени места в страната.

Особено тежка беше ситуацията в Рим. Бурята повали дървета, наводни метростанции и превърна улици и площади в реки. Стихията доведе до сериозни задръствания и нарушения в движението на обществения транспорт и влаковете.

Заради проливния дъжд много туристи бяха принудени да прекратят посещенията си на откритите забележителности. Част от посетителите, които са искали да се снимат край Колизея, са потърсили убежище в близката метростанция.

Аварийните служби в италианската столица са получили около 300 сигнала за инциденти и щети, свързани с лошото време, пише БТА.

Наводнения бяха регистрирани и в Милано, където проливните валежи също причиниха сериозни затруднения за движението и ежедневието на жителите.