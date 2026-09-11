След смъртта на Ратко Младич: Черна гора обсъжда до 10 г. затвор за публично възхваляване на военнопрестъпници

Поправка в Наказателния кодекс на Черна гора предвижда наказание до 10 години затвор за публично възхваляване на осъдени военнопрестъпници.

Поправката е предложена от Бошняшката партия (БП), която е част от управляващата коалиция, и ще се разглежда от парламента, съобщава черногорското издание "Виести", цитирано от БТА. Предложението идва след обществените реакции около смъртта на бившия командващ армията на босненските сърби Ратко Младич, осъден от Хагския трибунал за геноцид в Сребреница, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич, който почина на 27 август в затвора в Хага, беше възхваляван и от черногорски политици, както и от представители на Сръбската православна църква.

Поправката предвижда от шест месеца до пет години затвор за публично възхваляване, героизиране, оправдаване или представяне като герой, освободител, защитник или морален авторитет на човек, осъден с окончателна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството или военни престъпления. Като примери за подобно възхваляване са посочени речи, публикации в социалните мрежи, аудио-визуални материали, снимки, плакати, графити, песни, символи, отбелязване на годишнини и организиране на публични събирания. Разпоредбата ще се прилага само за лица, осъдени с окончателна присъда на черногорски или международен наказателен съд.

По-тежки наказания се предвиждат в зависимост от начина, по който е извършено деянието или от последиците му. От една до осем години затвор ще се налагат при употреба на принуда или заплахи, повреждане на имущество, оскверняване на паметници или гробове. От две до 10 години затвор ще се предвиждат, когато възхваляването е извършено чрез злоупотреба със служебно положение или е разпространено чрез медии или комуникационни технологии, достъпни за неограничен брой хора, както и когато деянието е довело до безредици, насилие или тежки последици за съвместното съжителство на различни общности.

Сега член 370 от Наказателния кодекс на Черна гора предвижда до пет години затвор за публично одобряване, отричане или съществено омаловажаване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, когато това може да доведе до насилие или омраза, отбелязва черногорското издание. Законът обаче не посочва изрично възхваляването на извършители на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Останалите партии от управляващата коалиция не са заявили дали ще подкрепят поправката, посочва "Виести". Опозиционната Демократическа партия на социалистите подкрепя обсъждането на отделно престъпление. Министерството на правосъдието посочи, че и сега съществуват механизми срещу подобни прояви и че допълнителни промени трябва да бъдат обсъдени с работна група и Европейската комисия.

"Виести" отбелязва, че Босна и Херцеговина е единствената страна в региона, която изрично е забранила възхваляването на военнопрестъпници.