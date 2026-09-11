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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23541838 www.24chasa.bg

Почина бившата италианска външна министърка и еврокомисар Ема Бонино

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Ема Бонино Снимка: Wikipedia

На 78-годишна възраст почина Ема Бонино, лидерка на проевропейската италианска партия „Повече Европа", бивш италиански външен министър и бивш еврокомисар, предаде АНСА.

По-рано през седмицата Бонино беше приета по спешност в римската болница "Спирито Санто" заради остра респираторна криза и тогава лекарите казаха, че състоянието й е критично.

Вчера източници, близки до Бонино, казаха, че тя е била прехвърлена от „Спирито Санто" в частна клиника, пише БТА.

По повод кончината на Ема Бонино италианският премиер Джорджа Мелони написа във Фейсбук: „Ема Бонино представляваше в продължение на десетилетия един силен и разпознаваем глас в италианската политика и отстояваше решително своите идеи. Нашите истории и нещата, които ни вълнуваха, се различаваха, но това никога не ми е пречило да признавам нейната тежест и роля в обществения живот на нашата страна. Съболезнования на нейното семейство и на нейните близки".

Ема Бонино Снимка: Wikipedia

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