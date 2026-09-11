Си Цзинпин и Нарендра Моди подготвят двустранна среща в Индия

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Китай и Индия подготвят двустранна среща между китайския президент Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди по време на предстоящото посещение на китайския лидер в Индия.

Пекин заяви готовност да разглежда отношенията с Ню Делхи от „стратегическа и дългосрочна перспектива", като същевременно засили комуникацията и сътрудничеството между двете страни.

Китайската страна подчертава и необходимостта различията между двете държави да бъдат управлявани по подходящ начин, на фона на сложните отношения между двете азиатски сили през последните години.

Си Цзинпин ще посети Индия през този уикенд за участие в срещата на върха на лидерите на страните от БРИКС. По време на визитата си той ще произнесе реч и ще проведе разговори с държавни и правителствени ръководители за международната обстановка и актуалните глобални предизвикателства, пише БТА.

Очакваната среща между Си и Моди би могла да даде нов импулс на диалога между Китай и Индия, чиито отношения остават белязани от разногласия, включително по въпроси, свързани със сигурността и спорната граница между двете държави.