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5 загинали и 40 души са ранени в автобусната катастрофа в Швейцария

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Преобърнатия автобус в Швейцария СНИМКА: Екс/RealMiBaWi

Най-малко петима души загинаха, а 40 бяха ранени при тежка катастрофа с туристически автобус в източната част на Швейцария. Трима от пострадалите са в тежко състояние, седем са със средно тежки наранявания, а 30 са леко ранени.

Инцидентът е станал вчера следобед в отдалечен алпийски район между населените места Зуш и Цернец, в кантона Граубюнден. Автобусът, превозващ туристическа група от Нидерландия, е излязъл от пътя и се е преобърнал.

На мястото на катастрофата са били изпратени полицейски екипи и служби за спешна помощ. По информация на полицията в автобуса са пътували 45 възрастни души.

Самоличността на петимата загинали все още не е официално установена. Всички жертви са пълнолетни. Кадри от мястото показват автобуса, преобърнат на едната си страна край пътя, докато около него работят полицейски и спасителни екипи.

Представител на Нидерландската асоциация на туристическите компании е потвърдил, че автобус на туристическа компания е претърпял тежката катастрофа. По информация на туроператора всички пътници са нидерландски граждани, пише БТА.

Прокуратурата и полицията са започнали разследване, което трябва да установи причините и обстоятелствата, довели до инцидента.

Преобърнатия автобус в Швейцария СНИМКА: Екс/RealMiBaWi

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