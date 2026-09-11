Ще се превърне ли БРИКС от политически форум в сериозна алтернативна икономическа и финансова платформа

„БРИКС е важна сила в оформянето на международния пейзаж. Държавите не могат да процъфтяват без международна среда на открито сътрудничество и нито една страна не може да си позволи да се оттегли в самоналожена изолация!". Тези думи на китайския председател Си Дзинпин по време на срещата на върха на страните от БРИКС в Казан ще останат като лайтмотив на всички събития, свързани с международната организация, защото те нееднозначно показват че в основата на БРИКС е запазването на мира, а организацията се налага като пазител на всеобщата сигурност.

По-късно, през 2025 г., макар че не участва лично в 17-ата среща на БРИКС в Рио де Жанейро, в специално видео-обръщение, Си Дзинпин подчертава: „Китайската модернизация следва пътя на мирното развитие. Китай винаги ще бъде сила за мир, стабилност и прогрес в света"! Така, той отново заявява активното си лично включване по време на бразилското председателство, като очертава тенденциите на китайското развитие.

След участието на Си Дзинпин в срещата на ШОС в началото на септември в столицата на Киргизстан Бишкек, последвана от официалната му визита в Египет, китайският президент Си Дзинпин ще вземе участие в 18-та среща на върха на страните от БРИКС, която ще се състои след броени дни в индийската столица Ню Делхи, за което вече има и официална информация от китайското външно министерство. Си ще води със себе си голяма бизнес-делегация – което придава историческо значение на тази негова визита в Индия, която ще бъде първата от седем години насам. .

Настоящето посещение на китайския ръководител в Индия ще бъде първото от седем години насам (последното бе през 2019 г.) Отношенията между двете държави бяха замразени след сериозните гранични сблъсъци в долината на Галван през 2020 г. Очаква се китайският лидер да бъде придружен от мащабна делегация, което би могло да се погледне като знак от страна на Пекин за стабилизиране на двустранните връзки между двете страни и да възобнови икономическото сътрудничество между Китай и Индия. Това може да се изрази като принос за промяна в редица ключови аспекти. Освен рестарта на икономическите връзки и инвестициите между двете страни (след 2020 г. Индия наложи строги ограничения върху китайските капитали и инвестиции), разговорите между двамата лидери биха могли да стимулират продължаване на постепенното „размразяване" на икономическите връзки между тях, но също и да дадат нов тласък в работата на дипломатическите групи за гранично регулиране и предотвратяване на нови военни кризи в региона. Другият важен момент, който по всяка вероятност ще бъде засегнат в разговорите между китайския лидер и индийския му колега е свързан с облекчаване на рестрикциите за преки китайски инвестиции в индийските сектори на производство, с акцент върху новите технологии и електроника. От своя страна Индия по всяка вероятност ще настоява и за по-добър достъп на нейни стоки до китайския пазар, за да балансира огромния си търговски дефицит.

Китайските приоритети

На света вече е ясно, че Китай винаги е насърчавал няколко основни приоритета в развитието на БРИКС, сред които: истински мултилатерализъм, икономическа устойчивост (тук основното е насърчаване на свободната търговия в рамките на Световната търговска организация), финансова независимост – изразяваща се в призивите за по-мащабно сътрудничество в цифровата икономика и реформа на международната финансова архитектура. Но не можем да не подчертаем идеите на китайския лидер в областта на създаването на платформи на БРИКС за изкуствен интелект, зелена енергия и сътрудничество в областта на космическото развитие. И това е особено актуално понастоящем. Дългосрочната стратегия на Пекин е свързана преди всичко с разширяване на организацията. Това личи от думите на китайския президент още по време на срещата на върха в Йоханесбург през 2023 г., когато той подчертава: „БРИКС означава справедливост в света. Трябва да допуснем повече страни да се присъединят към семейството, за да съберем мъдрост и да работим заедно за по-справедливо глобално управление".

И тук отново следва да припомним неотдавна завършилата среща на ШОС в Бишкек, по време на която китайският председател изложи своята Инициатива за глобално управление, която допринася с китайска мъдрост за усъвършенстване и укрепване на глобалното управление. В рамките на тази инициатива, в Бишкек Си Дзинпин представи четири приоритета, основани на поставянето на сигурността на първо място, придържането към подхода за човека в центъра на вниманието, развитието и насърчаването на диалога и консултациите. Не трябва да забравяме и че Си акцентира върху ключовите пътища и насоки, които насърчават развитието и укрепването на Глобалния юг и създаването на един равен и подреден многополюсен свят. Всичко това ще допринесе за по-справедливо и разумно глобално управление.

По време на посещението в Индия, по време на двустранните разговори, както и в изказванията си пред лидерите на БРИКС, китайският председател ще покаже отново стремежът на Китай към справедливо и разумно глобално управление. Разбира се, участието на китайският президент ще промени и погледа в глобален мащаб върху самата среща на страните от БРИКС, ще доведе до нови двустранни разговори и преговори и дори промени в геополитическата обстановка.

Лидери и срещи по време на 18-ото издание на БРИКС

Форумът в Индия ще събере лидерите на разширената група БРИКС, както и представители на държавите партньори и поканените страни. Индия официално потвърди, че срещата ще бъде насочена както към вътрешното икономическо и финансово сътрудничество, така и към големите международни и регионални въпроси. Сред най-важните лидери са китайският президент Си Дзинпин, индийският премиер Нарендра Моди, руският президент Владимир Путин, иранският президент Масуд Пезешкиан.

Генералният Секретар на ООН Антонио Гутериш е очакван гост по време на форума в Ню Делхи Неговата роля е да насърчава сътрудничеството между ООН и формата БРИКС. Очаква се Гутериш да разговаря с водещите нововъзникващи икономики по глобални въпроси, както и да дискутира глобалните предизвикателства, свързани с въпросите за запазването на мира, сигурността и устойчивото развитие в международните отношения.

Индия официално потвърди, че срещата ще бъде насочена както към вътрешното икономическо и финансово сътрудничество, така и към големите международни и регионални въпроси. 2026 г. е особено символична за организацията, тъй като БРИКС отбелязва 20 години от създаването си.

Въпреки официалния дневен ред, който включва устойчивост, иновации, развитие, търговия и реформа на международните институции, истинският център на вниманието ще бъде около Китай и личното участие на Си Дзинпин.

От друга страна, според информация от Кремъл, се очаква руският президент Владимир Путин да проведе двустранни разговори с индийския премиер Муди и с китайския ръководител Си Дзинпин.

Всичко това ни води еднозначно към въпроса - ще се превърне ли БРИКС в сериозна алтернативна икономическа и финансова платформа?

Срещата в Ню Делхи ще покаже и голямото геополитическо значение на Китай и Русия, от една страна, но също така и ще бъде отново индикатор за възможността за позиционирането на БРИКС като противотежест на западните блокове (преди всичко за Г-7).

Какво ще означава участието на Си Дзинпин в глобален план?

Според международни анализатори присъствието на Си Дзинпин на срещата на БРИКС в Индия ще утвърди Ню Делхи като водещ дипломатически център в рамките на международната организация. Присъствието на китайския ръководител ще даде ясен и силен знак за стабилизиране на организацията и пренастройване на силите в Глобалния юг. Като доказателство за това ще бъде осъществена и така желаната от Индия „complete family picture" (пълна семейна снимка) на лидерите от БРИКС. Както се очаква, по време на тази среща Индия ще предаде на Китай ротационното председателство на БРИКС за следващата година, а физическото присъствие на Си Дзинпин всъщност е символичен акт за приемственост. И не на последно място, разбира се – личното присъствие на Си Дзинпин в Делхи е ясен сигнал към Вашингтон и Брюксел, че развиващите се икономики изграждат нов, многополюсен световен ред и различията между някои от тях няма да ги разделят. И всичко това – дни преди дългоочакваното официално посещение на Си Дзинпин в САЩ и срещата с американския му колега Доналд Тръмп.

Ще се сбъднат ли очакванията: най-важните изводи

Всичко това са част от причините предстоящата среа на БРИКС в индийската столица да се очаква с интерес, от гледна точка на бъдещия световен икономически ред. Разбира се, очакват се и някои трудности. Както казахме, БРИКС вече не е просто форматът Бразилия – Русия – Индия – Китай - Южна Африка, а разширена група, включваща големи икономики и енергийни държави от Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. Това увеличава икономическата тежест на организацията, но едновременно с това прави постигането на единна политическа позиция много по-трудно. Русия и Иран имат по-конфронтационен подход към Запада, докато Индия, Саудитска Арабия и ОАЕ поддържат едновременно важни отношения както със САЩ, така и с Китай и Русия. Именно затова Индия ще трябва да балансира много внимателно между различните интереси. Ако Си Дзинпин проведе съдържателни разговори с Моди и Путин, ако Китай и Индия демонстрират по-голяма готовност за нормализиране на отношенията, ако Русия и Китай дадат нов импулс на енергийното си партньорство и ако БРИКС постигне конкретен напредък по националните валути, платежната инфраструктура и търговията, срещата може да се превърне в един от най-значимите геополитически форуми на 2026г.

В този сценарий личното участие на Си Дзинпин няма да бъде просто дипломатически жест. То ще бъде един от най-важните индикатори, че Китай е готов да вложи политически капитал в бъдещето на БРИКС и да превърне организацията в по-практична икономическа и финансова платформа. Срещата в Ню Делхи може да се окаже моментът, в който БРИКС ще направи следващата крачка – от форум за политически диалог към по-структуриран механизъм за търговско, финансово и технологично сътрудничество в рамките на един все по-многополюсен световен ред.