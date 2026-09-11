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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23542282 www.24chasa.bg

Китай ще разшири достъпа на чуждестранни компании до интернет и други сектори

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай ще разшири достъпа на чуждестранни компании до телекомуникациите, интернет, образованието, културата и здравеопазването през периода на 15-ия петгодишен план, заяви заместник-директорът на отдела за чуждестранни инвестиции на Държавната комисия за развитие и реформи Джао Кун по време на участието си в кръгла маса с висши ръководители на американски транснационални компании, работещи в Китай.

По думите му, страната ще разшири пилотните програми за отваряне на пазара в сфери като телекомуникационните услуги с добавена стойност, биотехнологиите и болниците, изцяло притежавани от чуждестранни инвеститори.

Ще бъдат предприети и стъпки за улесняване на достъпа до финансовите пазари. Сред предвидените мерки са разширяване на обхвата на инвестиционните инструменти, достъпни за квалифицирани чуждестранни инвеститори, както и насърчаване на трансграничното двупосочно пряко финансиране на предприятия, отговарящи на определени изисквания.

Пекин ще работи и за подобряване на условията за чуждестранните инвеститори чрез улесняване на инвестиционните процедури, усъвършенстване на правилата за трансграничното движение на данни и прилагане на данъчни облекчения за инвеститори, които реинвестират разпределената си печалба в Китай, посочи още Джао Кун.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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