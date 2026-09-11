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Пекин си постави за цел до 2030 г. да изгради обща рамка на модерна финансова система с китайска специфика

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 10 септември пресслужбата на Държавния съвет проведе тематична пресконференция от поредицата „Стартът на 15-ата петилетка". На нея Китайската народна банка и други ведомства представиха план и мерки, насочени към превръщането на Китай в силна във финансово отношение държава.

В плана е поставена обща цел до 2030 г. да бъде изградена обща рамка на модерна финансова система с китайска специфика, при която политиките за финансово регулиране да бъдат координирани и ефективни, структурата на финансовата система да бъде рационално оптимизирана, финансовият надзор да бъде строг и ефективен, а международната конкурентоспособност и влиянието на финансовия сектор на Китай да продължат да нарастват.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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