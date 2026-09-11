Китай протестира пред Италия и ЕС заради посещението на Сяо Мейцин

Китай е отправил сериозни протести към Италия и Европейския съюз във връзка с участието на тайвански политици в конференция в Италия, съобщи на 11 септември говорителката на Министерство на външните работи Мао Нин.

Тя осъди действията на властите и на отделни политици в Тайван, които според нея се опитват да постигнат независимост с помощта на чужди държави, прикривайки се зад лозунгите за демокрация и свобода. „Това поведение е недостойно и в крайна сметка ще се окаже напразно", заяви Мао Нин.

Говорителката подчерта, че в света съществува само един Китай и Тайван е неразделна част от неговата територия. Китай последователно се противопоставя на всякакви форми на официални контакти между държави, които поддържат дипломатически отношения с Китай, и тайванските власти.

Принципът за „един Китай" е общоприета норма в международните отношения и широко споделено разбиране в международната общност, както и политическа основа на отношенията между Китай и Италия и между Китай и ЕС, каза още Мао Нин, като призова съответните страни да го спазват и да демонстрират това с конкретни действия.